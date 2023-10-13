Определены подрядчики для ремонта более 200 км дорог в Курской области за 4,4 млрд рублей

Три курские компании — ООО «Терра», ЗАО «Суджанское дорожное ремонтно-строительное управление № 2» («Суджанское ДРСУ №2») и АО «Фатежское дорожное ремонтно-строительное управление» («Фатежское ДРСУ») поделили между собой десять контрактов на ремонт 203,6 км дорог в Курской области на 4,4 млрд руб. в сумме. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Подрядчики были выбраны в ходе конкурсов, в каждом из которых участвовали три компании. Победители не снижали цену ни одного из лотов. Больше всего контрактов выиграла «Терра» — на 2,2 млрд руб. в сумме. «Суджанское ДРСУ №2» может получить за работы 1,1 млрд руб., «Фатежское ДРСУ» — также 1,1 млрд руб. Все контракты находятся в стадии подписания заказчиком или поставщиком.

Все работы необходимо выполнить с 1 января по 1 сентября 2025 года. Подрядчикам предстоит отремонтировать участки дорог в Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Горшеченском, Дмитриевском, Касторенском, Конышевском, Кореневском, Мантуровском, Поныровском, Рыльском, Советском, Солнцевском, Суджанском, Тимском, Черемисиновском и Щигровском районах.

Все конкурсы обжаловали две московские компании — ООО «Экодом» и уже известное оспариванием крупных торгов в Черноземье ООО «Лидер». После поступления претензий торги были приостановлены. На сегодня десять одинаковых жалоб «Экодома» находятся на рассмотрении регионального УФАС, восемь одинаковых жалоб «Лидера» признаны частично обоснованными. Антимонопольная служба согласилась с прославившимся жалобщиком в том, что «Курскавтодор» как заказчик недостаточно подробно описал нанесение дорожной разметки. Однако, по мнению УФАС, это не помешало определению подрядчиков, поэтому заказчику не было выдано предписание об устранении нарушений. При этом материалы проверок будут переданы уполномоченному лицу УФАС для принятия решения о том, нужно ли возбуждать дело, а также в региональное управление МВД и в облпрокуратуру.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Терра» было зарегистрировано в Советском районе Курской области в 2014 году. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Генеральным директором выступает Сергей Сургуч. 99% общества принадлежат ООО «Снабстрой», 1% — Андрею Локтионову. «Снабстрой» контролируется Сергеем Ракчеевым, занимается оптовой торговлей лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Также господин Ракчеев (75%) и господин Локтионов (25%) владеют московским ООО «Евротрансстрой», которое эксплуатирует автомобильные дороги и автомагистрали. Выручка компании в 2022 году составила 2,5 млрд руб., в 2021-м — 1,4 млрд руб., чистая прибыль — 16 млн и 1,6 млн руб. соответственно. С 2019 года общество получило 73 госконтракта на общую сумму 9,6 млн руб. Самым крупным заказчиком является «Курскавтодор» — 6,1 млн руб. ЗАО «Суджанское дорожное ремонтно-строительное управление №2» было зарегистрировано в Суджанском районе Курской области в 2005 году. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Генеральный директор — Николай Ильинов. Выручка компании в 2022 году составила 2,4 млрд руб., в 2021-м — 2 млрд руб., чистая прибыль — 6,7 млн и 1,5 млн руб. соответственно. С 2009 года общество получило 459 госконтрактов на общую сумму 30,1 млрд руб. Самым крупным заказчиком выступает «Курскавтодор» — 12,8 млрд руб. АО «Фатежское дорожное ремонтно-строительное управление» было зарегистрировано в Фатежском районе Курской области в 2016 году. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Генеральным директором является Сергей Шубин. Господин Шубин владеет 26% в компании с аналогичным видом деятельности — ООО «Гранит». 74% в ней принадлежат Григолу Рухадзе. Выручка «Фатежского ДРСУ» в 2022 году составила 1,6 млрд руб., в 2021-м — 1,5 млрд руб., чистая прибыль — 90 млн и 79 млн руб. С 2017 года общество получило 175 госконтрактов на 9,7 млрд руб. Самым крупным заказчиком также выступает «Курскавтодор» — 7,3 млрд руб.

Алина Морозова

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