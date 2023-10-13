«Хамас»: при атаках на сектор Газа погибли 13 заложников, среди них — иностранцы

Боевое крыло палестинского движения «Хамас» заявило, что в результате атак армии Израиля по сектору Газа погибли 13 заложников. Среди них есть иностранные граждане, цитирует телеканал Al hadath заявление бригад Аль-Кассама.

«В результате массированной израильской бомбардировки в течение 24 часов шесть заложников погибли в Северной провинции, семь — в провинции Газа, еще трое — в других провинциях»,— сообщили боевики в Telegram-канале.

Сегодня, 13 октября, армия Израиля выпустила заявление с призывом к мирным жителям Газы эвакуироваться в южные районы для их безопасности. Мирных жителей также попросили не приближаться к границе с Израилем. Как сообщили в ООН, на переселение дано 24 часа. Речь идет об 1,1 млн палестинцев. Представители «Хамаса» назвали призыв израильской армии «провокацией».

12 октября представитель израильской армии Даниэль Хагари рассказал, что военные уведомили 97 семей о заложниках. До этого боевики «Хамаса» сообщали о сотне похищенных израильтян. Палестинский исламский джихад заявлял о более 30 заложниках. Известно, что среди заложников есть граждане США. В этот же день The Washington Post опубликовал расследование, согласно которому боевики «Хамаса» вывезли в сектор Газа 64 заложника, 49 из которых, предположительно, мирные жители, в том числе 9 детей, а 11 человек — военные. В четырех случая журналисты не смогли определить.

По данным палестинского Минздрава, число погибших в ходе боевых действий в секторе Газа превысило 1,4 тыс., число раненых превысило 6 тыс. В Израиле при атаке палестинского движения погибли 1,3 тыс. человек. Около 3,3 тыс. пострадали. Известно, что погибли 220 израильских военных.

Полина Мотызлевская