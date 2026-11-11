Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №209

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №209«Ъ» Газета
Происшествия

Хоценко: силы ПВО продолжают отбивать налет БПЛА на Омскую область

Омская область продолжает отражать атаки украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Виталий Хоценко. Сведений об их количестве, а также о возможном ущербе для инфраструктуры он не привел. Есть ли пострадавшие, также не сообщается.
Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие и сообщать обо всех подозрительных ситуациях по номеру 112. Экстренные службы работают в режиме повышенной готовности, уточнил Виталий Хоценко.
Режим беспилотной опасности на территории Омской области объявили в 12:40 мск. Вслед за этим была приостановлена работа аэропорта Омска. Ограничения сохраняются. Местное издание NGS55 сообщает, что в Омске ограничена работа мобильного интернета и связи. Отменены массовые мероприятия. Жители сообщают, что в городе включили сирены.
Атаки беспилотников
Омская область
Последние новости о военной операции на Украине