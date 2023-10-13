Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Подоляк обвинил Запад в отставании от графика наступления на 9 месяцев

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что отставание от графика контрнаступления, которое началось в июне, составляет шесть — девять месяцев. По его словам, причина этого — задержка поставок оружия западными партнерами.

Михаил Подоляк

Михаил Подоляк

Фото: Офис Президента Украины

Михаил Подоляк

Фото: Офис Президента Украины

«Мы с вами из графика выпадаем на шесть — девять месяцев»,— сказал Михаил Подоляк в интервью «24 каналу». Он отметил, что Украина начал активно просить предоставить оружие и технику еще осенью прошлого года.

Накануне начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинские военные выбились из графика ведения боевых действий.

«Буданов абсолютно прав: если договорились, а через месяц получили все необходимое, это одна история. Если договорились, а получили через восемь месяцев, это другая история. Конечно, мы выпали из графика»,— объяснил Михаил Подоляк.

В начале октября координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что у вооруженных сил Украины есть шесть — восемь недель для успешного проведения операций в рамках контрнаступления.

Украина начала масштабное контрнаступление в июне этого года. В конце сентября The New York Times проанализировала ход боевых действий с начала года. По данным издания, Россия заняла на 302 кв. км больше, чем Украина, хотя линия фронта почти не изменилась.

Подробнее о помощи союзников Украине — в материале «В Брюсселе вспомнили об Украине».

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...