Подоляк обвинил Запад в отставании от графика наступления на 9 месяцев

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что отставание от графика контрнаступления, которое началось в июне, составляет шесть — девять месяцев. По его словам, причина этого — задержка поставок оружия западными партнерами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Подоляк

Фото: Офис Президента Украины Михаил Подоляк

Фото: Офис Президента Украины

«Мы с вами из графика выпадаем на шесть — девять месяцев»,— сказал Михаил Подоляк в интервью «24 каналу». Он отметил, что Украина начал активно просить предоставить оружие и технику еще осенью прошлого года.

Накануне начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинские военные выбились из графика ведения боевых действий.

«Буданов абсолютно прав: если договорились, а через месяц получили все необходимое, это одна история. Если договорились, а получили через восемь месяцев, это другая история. Конечно, мы выпали из графика»,— объяснил Михаил Подоляк.

В начале октября координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что у вооруженных сил Украины есть шесть — восемь недель для успешного проведения операций в рамках контрнаступления.

Украина начала масштабное контрнаступление в июне этого года. В конце сентября The New York Times проанализировала ход боевых действий с начала года. По данным издания, Россия заняла на 302 кв. км больше, чем Украина, хотя линия фронта почти не изменилась.

Подробнее о помощи союзников Украине — в материале «В Брюсселе вспомнили об Украине».