NYT: с начала года Россия заняла в два раза больше территорий, чем Украина

Журналисты The New York Times (NYT) подсчитали, какое количество территорий Россия и Украина заняли почти за год боевых действий. Хотя линия фронта почти не изменилась, Россия с 1 января 2023 года заняла на 302 кв. км больше, чем удалось занять Украине.

Как отмечает The New York Times, обе стороны начали год с большими амбициями: Россия хотела занять весь Донбасс, а Украина стремилась расколоть российские силы атакой на юге, перерезав «сухопутный мост» в Крым. Однако ни одно наступление не пошло по плану. По подсчетам журналистов, линия фронта после месяцев изнурительных боев практически не изменилась.

Согласно анализу данных Института изучения войны, который проводит газета The New York Times, в августе и Россия и Украина заняли меньше территорий, чем за любой другой месяц боевых действий. Хотя Украина добилась небольших успехов на юге, Россия в целом заняла немного больше земель, в основном на северо-востоке. Также был занят Бахмут (Артемовск).

Контрнаступление Украины, как отмечает NYT, с трудом продвигалось из-за обширных минных полей и укреплений — траншей, противотанковых рвов и бетонных заграждений, которые Россия построила прошлой зимой.

С 1 января Украина заняла 230, Россия — 532 кв. км. Таким образом, Россия заняла в два раза больше территорий, чем Украина, или на 302 кв. км больше. Как отмечают журналисты NYT, 302 кв. км — это меньше, чем район Квинс в Нью-Йорке, или треть размера столицы Украины Киева.

5 сентября министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Украина за три месяца не достигла целей контрнаступления. На следующий день госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о прогрессе в контрнаступлении украинской армии. 16 сентября Виталий Ганчев, глава действующей на подконтрольной России части Харьковской области военно-гражданской администрации, сообщал о серьезных боях у реки Оскол в Харьковской области.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина