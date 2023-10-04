Белый дом: у Украины осталось 6-8 недель на успешное проведение контрнаступления

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) осталось порядка 6-8 недель для успешного проведения контрнаступательных операций. После этого, по его словам, погодные условия ухудшаться и наступать украинским военным будет гораздо труднее.

«Погода не является нашим другом. У наших украинских коллег осталось от шести до восьми недель до того момента, как положение вещей станет тяжелым из-за меняющихся погодных условий»,— подчеркнул господин Кирби в ходе своего брифинга.

Чиновник добавил, что короткое время, оставшееся у ВСУ на проведение контрнаступления, говорит о том, что Конгресс США должен как можно скорее согласовать выделение денег на военную помощь Украине. Джон Кирби заявил, что в Белом доме рассчитывают, что согласование выделения средств на поддержку Киева произойдет уже в самое ближайшее время.

Масштабное контрнаступление вооруженных сил Украины началось в июне. В начале сентября представители украинской армии сообщили о том, что ВСУ смогли успешно прорвать первую линию обороны ВС России на запорожском направлении. Врио губернатора Запорожской области РФ Евгений Балицкий на прошлой неделе назвал крайне напряженной обстановку в регионе. Также он заявил об отходе российских войск из села Работино. Минобороны РФ после этого сообщило, что изменений в тактическом положении российских войск нет.

5 сентября министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Украина за три месяца не достигла целей контрнаступления. На следующий день госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о заметном прогрессе в контрнаступлении украинской армии.

В конце сентября журналисты американской газеты The New York Times проанализировали, как изменилась линия фронта российско-украинского конфликта. По данным газеты, Россия с 1 января 2023 года заняла на 302 кв. км больше, чем удалось занять Украине. Как отмечают журналисты, 302 кв. км — это треть размера столицы Украины Киева.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов