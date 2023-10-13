Анна Гурарий избрана спикером думы Екатеринбурга

Директор департамента политологии и социологии гуманитарного института Уральского федерального университета (УрФУ), 33-летняя Анна Гурарий заняла пост председателя гордумы Екатеринбурга. Такое решение на третьем заседании приняли депутаты восьмого созыва. Кандидатуру госпожи Гурарий на пост спикера выдвинула «Единая Россия». Ее кандидатуру единогласно поддержали все 30 присутствующих депутатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба УрФУ Фото: Пресс-служба УрФУ

С 2020 года Анна Гурарий занимала пост директора департамента политологии и социологии Уральского гуманитарного института УрФУ. После назначения она стала самым молодым директором в истории вуза (29 лет). В 2022-ом году госпожа Гурарий возглавила экспертную группу при Союзе промышленников и предпринимателей Свердловской области по направлению «Профориентация и образование». Она замужем за помощником полномочного представителя президента РФ в УрФО Евгением Гурарием.

В сентябре источник «Ъ-Урал» в правительстве региона сообщал, что ранее областные власти утвердили на должность спикера думы депутата от «Единой России» Сергея Павленко, который в 1996–2016 годах проходил службу в ФСБ. Позже региональные власти рассматривали на пост спикера кандидатуры Михаила Матвеева (был избран первым вице-спикером думы Екатеринбурга) и Анны Гурарий.

Спикер прошлого созыва Игорь Володин попал в международный скандал из-за посещения мероприятия в честь образования непризнанной Талыш-Муганской автономной республики, членов которой в Азербайджане считают сепаратистами. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев извинился перед послом Азербайджана за скандал с участием спикера. По данным источников «Ъ-Урал», после данного инцидента господин Володин потерял шансы остаться председателем городской думы в новом созыве.

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Василий Алексеев