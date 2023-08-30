Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Губернатор отверг сепаратизм

Евгений Куйвашев извинился перед послом Азербайджана за скандал со спикером думы Екатеринбурга

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев извинился перед послом Азербайджана за скандал с участием председателя думы Екатеринбурга Игоря Володина. В начале августа спикер посетил мероприятие в честь образования непризнанной Талыш-Муганской автономной республики, членов которой в Азербайджане считают сепаратистами. По данным источников «Ъ-Урал», после данного инцидента Игорь Володин потерял шансы остаться председателем городской думы в новом созыве.

Губернатор Евгений Куйвашев загладил международный скандал

Губернатор Евгений Куйвашев загладил международный скандал

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Губернатор Евгений Куйвашев загладил международный скандал

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

О вмешательстве губернатора Евгения Куйвашева в скандал с Игорем Володиным сообщил во вторник, 29 августа, департамент информационной политики Свердловской области. Глава региона обсудил с Чрезвычайным и Полномочным посолом Азербайджана в России Поладом Бюльбюль оглы сложившуюся ситуацию, после чего принес ему извинения и выразил надежду на разрешение конфликта.

Поводом для возмущения азербайджанской стороны стало проведение в Екатеринбурге 7 августа празднования 30-летия со дня образования непризнанной Талыш-Муганской автономной республики. Мероприятие посетили около 60 представителей талышских организаций из ряда регионов России и официально приглашенный спикер думы Екатеринбурга Игорь Володин, который не только пришел туда, но и поздравил собравшихся от лица представителя власти.

Талыш-Муганская автономная Республика — самопровозглашенная автономная республика в составе Азербайджанской Республики, образованная группой азербайджанских офицеров на территории семи районов на юге страны. Она просуществовала с июня по август 1993 года. По делу о создании ТМАР был арестован и осужден 31 человек.

В минувшее воскресенье посольство Азербайджана сообщило о направлении ноты протеста в Министерство иностранных дел (МИД) РФ из-за проведения подобного мероприятия и участия в нем председателя гордумы. Кроме того, Полад Бюльбюль оглы направил Евгению Куйвашеву письмо с «решительным протестом». Он заявил, что поступок Игоря Володина «пропагандирует сепаратизм, в корне противоречит духу союзнического взаимодействия между Азербайджаном и Россией, а также наносит ущерб двустороннему сотрудничеству». Аналогичное обращение направил глава екатеринбургской общественной национально-культурной организации «Азербайджан-Урал» Шахин Шыхлински губернатору, мэру Екатеринбурга Алексею Орлову и руководству областных силовых структур.

В посольстве отметили, что ждут от российской стороны принятия «безотлагательных мер» как в отношении организаторов праздника, так и Игоря Володина. Источник «Ъ-Урал» в правительстве региона сообщил, что после данного скандала ему не дадут стать спикером городской думы в новом созыве, выборы в который пройдут 9–10 сентября.

Игорь Володин — бывший сотрудник правоохранительных органов. В 2001 году по выслуге лет вышел на пенсию в звании подполковника милиции, после чего занялся бизнесом. Впервые был избран депутатом гордумы Екатеринбурга в 2009 году, а в 2016-м стал депутатом законодательного собрания Свердловской области. В сентябре 2018 года он сложил полномочия областного парламентария, чтобы стать председателем Екатеринбургской гордумы. Является секретарем Орджоникидзевского местного отделения партии «Единая Россия».

Господин Володин на звонки корреспондента «Ъ-Урал» не ответил. Ранее он заявлял, что не понимает претензий в свой адрес из-за посещения талышского праздника. «Когда мне приходят приглашения от представителей любых национальностей, которые у нас проживают, я прихожу туда и поздравляю. Я не вникал, с чем связано мероприятие. Приходит приглашение — я реагирую на него. Какие претензии могут быть ко мне? Я пришел туда, поздравил, а минут через 20 ушел»,— отмечал он. При этом он связывал данный скандал с предстоящими выборами.

Политолог Михаил Коробельников считает, что ситуация с непризнанной республикой — повод лишить Игоря Володина перспектив быть спикером, но не причина. «Причина же в том, что за последние пять лет он не смог стать настоящим председателем думы. Кроме того, он потерял позиции поддержки, которые ему оказывала власть»,— подчеркнул он. Впрочем, по мнению эксперта, у господина Володина есть шанс переизбраться депутатом гордумы, поскольку в прошлые избирательные кампании у Игоря Володина были «очень хорошие позиции в избирательном округе».

Игорь Володин участвует в выборах по округу №18. Его конкурентами стали известная православная активистка Оксана Иванова, самовыдвиженец Андрей Володин, представители КПРФ, ЛДПР, «Новых людей» и «Яблока».

Илья Смирнов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...