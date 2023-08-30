Губернатор отверг сепаратизм

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев извинился перед послом Азербайджана за скандал с участием председателя думы Екатеринбурга Игоря Володина. В начале августа спикер посетил мероприятие в честь образования непризнанной Талыш-Муганской автономной республики, членов которой в Азербайджане считают сепаратистами. По данным источников «Ъ-Урал», после данного инцидента Игорь Володин потерял шансы остаться председателем городской думы в новом созыве.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Евгений Куйвашев загладил международный скандал

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Губернатор Евгений Куйвашев загладил международный скандал

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

О вмешательстве губернатора Евгения Куйвашева в скандал с Игорем Володиным сообщил во вторник, 29 августа, департамент информационной политики Свердловской области. Глава региона обсудил с Чрезвычайным и Полномочным посолом Азербайджана в России Поладом Бюльбюль оглы сложившуюся ситуацию, после чего принес ему извинения и выразил надежду на разрешение конфликта.

Поводом для возмущения азербайджанской стороны стало проведение в Екатеринбурге 7 августа празднования 30-летия со дня образования непризнанной Талыш-Муганской автономной республики. Мероприятие посетили около 60 представителей талышских организаций из ряда регионов России и официально приглашенный спикер думы Екатеринбурга Игорь Володин, который не только пришел туда, но и поздравил собравшихся от лица представителя власти.

Талыш-Муганская автономная Республика — самопровозглашенная автономная республика в составе Азербайджанской Республики, образованная группой азербайджанских офицеров на территории семи районов на юге страны. Она просуществовала с июня по август 1993 года. По делу о создании ТМАР был арестован и осужден 31 человек.

В минувшее воскресенье посольство Азербайджана сообщило о направлении ноты протеста в Министерство иностранных дел (МИД) РФ из-за проведения подобного мероприятия и участия в нем председателя гордумы. Кроме того, Полад Бюльбюль оглы направил Евгению Куйвашеву письмо с «решительным протестом». Он заявил, что поступок Игоря Володина «пропагандирует сепаратизм, в корне противоречит духу союзнического взаимодействия между Азербайджаном и Россией, а также наносит ущерб двустороннему сотрудничеству». Аналогичное обращение направил глава екатеринбургской общественной национально-культурной организации «Азербайджан-Урал» Шахин Шыхлински губернатору, мэру Екатеринбурга Алексею Орлову и руководству областных силовых структур.

В посольстве отметили, что ждут от российской стороны принятия «безотлагательных мер» как в отношении организаторов праздника, так и Игоря Володина. Источник «Ъ-Урал» в правительстве региона сообщил, что после данного скандала ему не дадут стать спикером городской думы в новом созыве, выборы в который пройдут 9–10 сентября.

Игорь Володин — бывший сотрудник правоохранительных органов. В 2001 году по выслуге лет вышел на пенсию в звании подполковника милиции, после чего занялся бизнесом. Впервые был избран депутатом гордумы Екатеринбурга в 2009 году, а в 2016-м стал депутатом законодательного собрания Свердловской области. В сентябре 2018 года он сложил полномочия областного парламентария, чтобы стать председателем Екатеринбургской гордумы. Является секретарем Орджоникидзевского местного отделения партии «Единая Россия».

Господин Володин на звонки корреспондента «Ъ-Урал» не ответил. Ранее он заявлял, что не понимает претензий в свой адрес из-за посещения талышского праздника. «Когда мне приходят приглашения от представителей любых национальностей, которые у нас проживают, я прихожу туда и поздравляю. Я не вникал, с чем связано мероприятие. Приходит приглашение — я реагирую на него. Какие претензии могут быть ко мне? Я пришел туда, поздравил, а минут через 20 ушел»,— отмечал он. При этом он связывал данный скандал с предстоящими выборами.

Политолог Михаил Коробельников считает, что ситуация с непризнанной республикой — повод лишить Игоря Володина перспектив быть спикером, но не причина. «Причина же в том, что за последние пять лет он не смог стать настоящим председателем думы. Кроме того, он потерял позиции поддержки, которые ему оказывала власть»,— подчеркнул он. Впрочем, по мнению эксперта, у господина Володина есть шанс переизбраться депутатом гордумы, поскольку в прошлые избирательные кампании у Игоря Володина были «очень хорошие позиции в избирательном округе».

Игорь Володин участвует в выборах по округу №18. Его конкурентами стали известная православная активистка Оксана Иванова, самовыдвиженец Андрей Володин, представители КПРФ, ЛДПР, «Новых людей» и «Яблока».

Илья Смирнов