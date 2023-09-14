Дума пошла на омоложение

Директор департамента политологии и социологии гуманитарного института Уральского федерального университета (УрФУ) Анна Гурарий может занять пост спикера Екатеринбургской городской думы. Избрание госпожи Гурарий председателем может закрыть запрос на обновление кадров в представительном органе. Эксперты считают Анну Гурарий на посту спикера компромиссным вариантом между группами политического влияния в думе Екатеринбурга.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кресло спикера екатеринбургской гордумы может занять 33-летняя директор департамента УрФУ

Фото: Пресс-служба УрФУ Кресло спикера екатеринбургской гордумы может занять 33-летняя директор департамента УрФУ

Фото: Пресс-служба УрФУ

Директор департамента политологии и социологии гуманитарного института УрФУ 33-летняя Анна Гурарий займет пост председателя Екатеринбургской городской думы восьмого созыва, сообщает близкий к администрации губернатора Свердловской области telegram-канал «Не для протокола». «Городу, который позиционирует себя как студенческая столица, нужно молодое, красивое, свежее лицо, ведь основная работа спикера — представительская»,— сказано в сообщении. По данным канала, губернатор Евгений Куйвашев уже встретился с Анной Гурарий и сообщил о решении выдвинуть ее на пост спикера думы.

При этом ряд депутатов нового созыва не смогли подтвердить выдвижение госпожи Гурарий на должность председателя думы Екатеринбурга. Сама Анна Гурарий отказалась от комментариев. Ранее источник «Ъ-Урал» в правительстве региона сообщал, что областные власти согласовывали на должность председателя думы Екатеринбурга депутата от «Единой России» Сергея Павленко. Господин Павленко в 1996–2016 годах проходил службу в ФСБ. В 2017 году он создал и возглавил некоммерческую организацию «Центр этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма».

Выборы депутатов Екатеринбургской городской думы восьмого созыва прошли 9–10 сентября. Как сообщили в пресс-службе думы, первое заседание нового состава пройдет 26 сентября. На нем депутаты изберут председателя думы Екатеринбурга.

Спикер прошлого созыва Игорь Володин попал в международный скандал из-за посещения мероприятия в честь образования непризнанной автономной республики, членов которой в Азербайджане считают сепаратистами. Губернатор Евгений Куйвашев извинился перед послом Азербайджана за скандал с участием спикера. По данным источников «Ъ-Урал», после данного инцидента господин Володин потерял шансы остаться председателем городской думы в новом созыве.

Как сообщает издание Ura.ru, глава Екатеринбурга Алексей Орлов предложил кандидатуру Анны Гурарий на пост спикера думы губернатору Евгению Куйвашеву после того, как глава региона отчитался о прошедших выборах в Свердловской области председателю «Единой России» Дмитрию Медведеву. По данным агентства, господин Куйвашев сообщил о прохождении в думу большого числа молодых кандидатов и обозначил спрос на обновление представителей власти среди избирателей. «С точки зрения политики неожиданная кандидатура, но с точки зрения запроса общества — особенно молодой его части — вполне оправданная. У нас 160 тысяч студентов в городе. Это наше будущее»,— передает портал слова мэра. Также отмечается, что глава города считает преимуществами Анны Гурарий отдаленность от групп политического влияния в думе, победу на выборах в конкурентном округе и ее авторитет среди научного сообщества.

В 2020 году Анна Гурарий заняла должность директора департамента политологии и социологии Уральского гуманитарного института УрФУ, став самым молодым директором в истории вуза (29 лет). В 2022 году госпожа Гурарий возглавила экспертную группу при Союзе промышленников и предпринимателей Свердловской области по направлению «Профориентация и образование». Анна Гурарий замужем за помощником полномочного представителя президента РФ в УрФО Евгением Гурарием, воспитывает двоих детей.

Избрание Анны Гурарий спикером «пойдет на пользу городской думе», считает заместитель директора центра общественных связей Уральского института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Илья Горфинкель. «Если ее (Анну Гурарий.— «Ъ-Урал») изберут, это будет достаточно удачный выбор. Городской думе нужен человек, который умеет моделировать противоположные точки зрения и представляет механизм функционирования органов власти. Поскольку Анна Гурарий прикладной политолог, познания в этой сфере у нее имеются»,— отметил он.

По словам господина Горфинкеля, госпожа Гурарий имеет политический и электоральный опыт, который позволит ей управлять политическими процессами в думе. «Человек в условиях Екатеринбурга выигрывает на выборах в достаточно сложном округе — это показывает, что навыки для политической деятельности у нее есть. Если она смогла убедить избирателей в округе, то сможет убедить и депутатов в городской думе»,— сказал он.

Политолог Михаил Коробельников отметил, что госпожа Гурарий на посту председателя является компромиссным вариантом между группами политического влияния в думе. «Анна Гурарий — молодой специалист, социолог УрФУ, который понимает общественные процессы. Сергей Павленко же вышел из силовых органов. Управление спикерством думы — это специфическая работа, она не требует тех качеств, которые есть у работников УФСБ»,— сказал он. Однако, по мнению господина Коробельникова, думу Екатеринбурга должен возглавить человек, который уже имеет опыт работы в думе.

Василий Алексеев