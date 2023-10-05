Путин: Россия и Китай заинтересованы в налаживании торговых маршрутов

Президент Владимир Путин рассказал о взаимоотношениях Китая и России в ходе конференции в рамках пленарной сессии XX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» (2–5 октября) в Сочи. По его словам, Китай и Россия заинтересованы в налаживании новых торговых маршрутов и увеличении товарооборота. Трансляцию с заседания ведет телеканал «Россия-24».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Растет объем товарооборота. Мы сейчас говорим о коридорах Север—Юг. Китай выстраивает некоторые маршруты через среднеазиатские государства. Мы заинтересованы в том, чтобы это поддержать. Мы строим соответствующие авто- и железные дороги. Это все является предметом наших переговоров» — так президент ответил на вопрос о темах переговоров с китайскими представителями в рамках инициативы «Один пояс — один путь».

По данным аналитиков торговой платформы ContainerxChange, Россия ожидает, что объем торговли с Китаем в этом году превысит $200 млрд по сравнению с $185 млрд в 2022-м. За первые восемь месяцев 2023 года товарооборот между двумя странами увеличился на 37% и достиг $134,1 млрд. При этом экспорт Китая в Россию вырос на 73%, до $62,54 млрд, а импорт из России — на 15%, до $71,6 млрд.

В марте Си Цзиньпин приезжал в Россию и пригласил Владимира Путина в Китай. Российский президент сообщал ранее в сентябре, что «с удовольствием принял приглашение» на форум «Один пояс — один путь». Мероприятие пройдет в октябре. Точная дата неизвестна.