МИД РФ: доля расчетов в нацвалютах между Россией и Китаем превышает 80%

Директор первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев считает, что в отношениях России и Китая можно констатировать дедолларизацию экономических связей. По его словам, доля расчетов в национальных валютах сейчас превышает 80%, тогда как в начале 2022 года она находилась на уровне около 25%.

«Торги парой рубль/юань на Московской бирже давно превысили по объемам торги долларом США. Фактически, уже сегодня можно констатировать дедолларизацию двусторонних экономических связей»,— сказал господин Зиновьев «РИА Новости».

По мнению директора первого департамента Азии МИД РФ, российские и китайские экономические операторы уходят от валют западных стран и предпочитают рубль и юань.

Вице-премьер Александр Новак ранее говорил, что РФ почти полностью перешла на национальные валюты при расчетах за энергоресурсы. По его словам, уже сейчас значительная часть платежей за российские газ и нефть поступает не в долларах и евро, а в рублях, юанях, рупиях, дирхамах и лирах. И этот курс, как утверждает чиновник, будет продолжен.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Рубль осваивается в расчетах».

Леонид Уварчев