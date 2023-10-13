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Коммерсантъ FM
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IKEA снизит цены на товары на фоне снижения объема продаж

Производитель мебели IKEA решил снизить цены на свою продукцию на фоне резкого роста инфляции и «слабых потребительских настроений». Подешевеет ряд товаров, отдельные позиции — на 20%, заявил главный исполнительный директор Inter IKEA Group Йон Абрахамсон Ринг.

Компания подняла цены для франчайзи в начале года на фоне резкого роста затрат в цепочке поставок. Однако с мая ситуация улучшилась, так как цены на сырье и транспортные расходы «движутся в правильном направлении», пояснил господин Ринг, чьи слова приводит Bloomberg.

Согласно отчетности, в 2023 финансовом году розничные продажи IKEA достигли нового рекорда в €47,6 млрд ($50,6 млрд), увеличившись на 7,3%. Это помогло компенсировать «постоянную проблему снижения объемов продаж», уточнил Абрахамсон Ринг. Но, по его словам, «конкуренция за кошельки потребителей» возрастает, при этом «кошельки также становятся тоньше».

IKEA закрыла свои магазины в России в марте 2022 года. В июне IKEA объявила о продаже четырех своих заводов в России, а также анонсировала сокращение бизнеса в стране. Источник ТАСС утверждал, что IKEA рассчитывает вернуться в Россию в течение двух лет. В феврале 2023-го правительственная комиссия одобрила продажу трех из четырех российских заводов IKEA.

Подробнее о сделке — в материале «Ъ FM» «IKEA вышла на финальный этап».

Лаура Кеффер

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