Жилфонд Воронежа попал в «ПИКе»

К середине октября воронежские власти смогли разрешить ситуацию с отказом в преддверии отопительного сезона трех управляющих компаний, входящих в группу компаний «ПИК-комфорт», от ответственности за порядка 200 домов. По данным «Ъ-Черноземье», в целом ГК могла отказаться от примерно 1 тыс. домов из-за ухудшившегося финансового состояния. Мэр Вадим Кстенин сообщил, что УК отозвали свои заявления и продолжат обслуживать жилфонд. Ранее власти критиковали структуры группы за низкие темпы подготовки к отопительному сезону. В «ПИК-комфорте» ситуацию не комментируют. Переговоры о продаже его воронежского бизнеса идут с весны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Воронежские коммунальщики не решились перед зимой оставить без управления старый жилфонд

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Воронежские коммунальщики не решились перед зимой оставить без управления старый жилфонд

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

О том, что подконтрольные крупнейшему в Воронеже коммунальному игроку — ГК «ПИК-комфорт» — управляющие компании отозвали уведомления об отказе от обслуживания домов, мэр Вадим Кстенин сообщил 12 октября (тепло на эту дату подано в 78% жилфонда города). По его словам, «ряд мер» был проработан по поручению губернатора Александра Гусева: «В результате сегодня в администрацию города и в ГЖИ по Воронежской области поступили заявления об отзыве уведомлений. Управляющие компании продолжат и подключать дома в период пуска теплоснабжения, и обслуживать их в дальнейшем».

«Ситуация как с пуском тепла, так и с обслуживанием жилья остается у меня на личном контроле. В Воронеже ни разу не был сорван отопительный сезон, и мы не допустим, чтобы это произошло сейчас»,— заверил господин Кстенин.

Глава госжилинспекции Дмитрий Соломаха подтвердил «Ъ-Черноземье», что УК отозвали свои заявления. По его словам, других уведомлений об отказе от управления жилфондом не поступало.

Пресс-служба «ПИК-комфорта» в течение нескольких дней не ответила на запрос «Ъ-Черноземье».

Постановление о начале отопительного периода мэр подписал 5 октября. Уведомления от трех УК об отказе от управления домами, по данным «Ъ-Черноземье», поступили 3 октября. Их подали ООО «УК Витязь», АО «УК Коминтерновского района» и ООО «РЭК Содружество». В качестве причин они указали ухудшившееся финансовое состояние «в связи с неправомерными действиями третьих лиц, а также необходимость принятия экстренных мер с целью защиты интересов граждан». По данным сайтов УК, всего в Воронеже у них в обслуживании находятся 228 домов: 180 — у УК Коминтерновского района, 40 — у «РЭК Содружества» и восемь — у «Витязя».

Совещания коммунальщиков с городскими и областными властями продолжались несколько дней, в результате «были достигнуты договоренности, а также согласованы совместные мероприятия, направленные на недопущение ущемления прав граждан». В облправительстве „Ъ“ подтвердили эту информацию, отметив, что профильные министерства продолжат следить за нормализацией ситуации.

По данным источников «Ъ-Черноземье» на местном коммунальном рынке, «ПИК-комфорт» был готов отказаться от обслуживания около 1 тыс. домов, но реакция властей «заставила собственников ГК передумать». Другой собеседник «Ъ-Черноземье» не исключил, что таким образом «ПИК-комфорт» проверял, насколько чиновники «податливы».

В этом году во время подготовки к отопительному сезону ГК столкнулась с серьезной критикой. О шагах по «понуждению» УК к зиме Вадим Кстенин заявлял еще летом. На середину сентября паспорта готовности были подписаны на 33% от всего жилфонда «ПИК-комфорта», тогда как годом ранее на конец месяца готовность была 92%.

«Буквально две недели назад у них средств на подготовительные работы вообще не было, потом учредители выделили деньги, но не в полном объеме. Из-за задержек зарплаты из УК ушло много специалистов, комплектация сейчас составляет примерно 50%. Компания усиленными темпами пытается наверстать то, что не сделано вовремя. Но дефицит специалистов сильно замедляет этот процесс»,— докладывал заместитель руководителя городского управления ЖКХ Игорь Черенков.

Проблемы ГК происходят на фоне ведущихся как минимум с весны переговоров о продаже воронежского бизнеса. Предварительное согласие на сделку Александр Гусев дал в марте. Интересанты официально не раскрывались, по данным «Ъ-Черноземье», наиболее вероятным являются структуры, близкие к «Альфа-групп».

Условием продажи со стороны губернатора стало погашение долгов перед ресурсоснабжающими организациями (РСО) и сотрудниками УК. В мае пресс-служба «ПИК-комфорта» сообщила о выплате более 180 млн руб. поставщикам ресурсов. Летом прокуратура рассказала о возбуждении уголовных дел о злоупотреблении доверием на 4,3 млн руб.: по данным ведомства, эти средства РСО не получили от входящих в ГК АО «УК Советского района», АО «УК Коминтерновского района» и ООО «УК райдез ЖКХ Железнодорожного района».

Еще до объявления о продаже налоговая подала банкротные иски к УК Советского района и ООО «РЭК центральный». В мае суд прекратил дело первой компании, сумма долга не раскрывалась. В августе от банкротства «отбился» «РЭК центральный», за который 3,5 млн руб. заплатил владелец. В сентябре местное ООО «Подъем-юг» потребовало банкротства еще одной компании «ПИК-комфорта» ООО «УК “Стандарт-сити”». Сумма долга пока не раскрывается, в дело намерены вступить еще четыре кредитора.

Всего у «ПИК-комфорта» в Воронеже 24 компании. По данным областной ГЖИ на середину года, под их управлением находились 2,3 тыс. домов общей площадью 6,5 тыс. кв. м. Из этих УК постоянно «уходят» дома к другим компаниям, и в ГК часто оспаривают такие решения. Впрочем, Дмитрий Соломаха пояснил «Ъ-Черноземье», что движение домов идет все время, и не только от «ПИК-комфорта», но и между другими участниками рынка. Резкого всплеска перехода домов между УК с момента объявления о продаже воронежских активов «ПИК-комфорта» ГЖИ не фиксирует.

Председатель постоянной комиссии гордумы по ЖКХ Александр Сысоев предположил, что отказ УК от домов мог быть защитной реакцией «ПИК-комфорта» на проверки в рамках подготовки к отопительному сезону: «Одно дело — паспорт готовности, то есть бумага, другое дело — реальная ситуация».

«Вопрос в этом случае, стоило ли тогда УК отзывать свои заявления об отказе. Возможно, по итогам конкурсов дома попали бы к более стабильным управленцам»,— добавил депутат.

Александр Прытков, Андрей Цветков