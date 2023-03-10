«ПИК-комфорт» сливает жилфонд

Владеющая почти 30 воронежскими управляющими компаниями ГК «ПИК-комфорт» планирует продать этот бизнес. Губернатор Александр Гусев вчера пообещал, что сделка пройдет под контролем властей. По данным „Ъ“, бизнесом интересуются профильные воронежские и московские игроки, в их числе — ГК «Росводоканал». В «ПИК-комфорте» ситуацию не комментируют. В РВК заверяют, что пока воронежские УК их не привлекают. Сейчас обремененная долгами ГК «ПИК-комфорт» управляет в Воронеже порядка 25% жилого фонда, большей части которого около 70 лет. По мнению участников рынка, весь бизнес может стоить чуть более 1 млрд руб. Аналитики указывают на успешные практики управления домами со стороны ресурсоснабжающих организаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Росводоканал» может зайти на рынок управления жильем в Воронеже

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ «Росводоканал» может зайти на рынок управления жильем в Воронеже

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

О намерении ГК «ПИК-комфорт» уйти из Воронежа 9 марта в своем telegram-канале рассказал губернатор Александр Гусев. Он отметил, что облправительство «предварительно» согласовало продажу «более двух десятков управляющих компаний», в зону ответственности которых входят почти 2,5 тыс. многоквартирных домов (МКД). При этом сделка может состояться при двух «обязательных» условиях — «ПИК-комфорт» должен погасить долги перед ресурсоснабжающими организациями (РСО) и перед своим сотрудниками. По словам господина Гусева, на совещании у него РСО и УК «в первом приближении» согласовали график погашения долгов, а детали «еще будут обсуждаться». Потенциальных покупателей губернатор не называл.

Об уходе «ПИК-комфорта» из Воронежа участники местного коммунального рынка говорили «Ъ-Черноземье» на протяжении двух последних лет. В пресс-службе ГК эту информацию опровергали, заявляя, что в Воронеже «была выстроена система взаимодействия с собственниками, которая не существовала ранее».

В Воронеже «ПИК-комфорт» работает с 2018 года после покупки пары десятков УК у известного коммунального бизнесмена Вадима Ишутина. По ранее опубликованным данным, на момент сделки ГК перешли 2,8 тыс. МКД общей площадью около 8,5 млн кв. м. При этом средний возраст домов составляет 60-80 лет, большинство из них — пятиэтажки. Самый старый дом под управлением ГК был построен в 1904 году, самый новый — в 2017-м. Новостроек у «ПИК-комфорта» всего девять.

По данным знакомых с ситуацией источников «Ъ-Черноземье», всего ГК принадлежат 29 региональных УК, из которых в Воронеже фактически работают 23. Под их управлением находятся 2,5 тыс. МКД общей площадью 6,9 млн кв. м (порядка 25% всего жилфонда города). При этом только с начала года от «ПИК-комфорта» отказались 30 домов, а сейчас госжилинспекция рассматривает еще 80 заявлений от других УК на активы ГК. По словам одного из собеседников «Ъ-Черноземье», «ПИК-комфорт» получил в 2022 году почти 15 млн руб. штрафов за различные нарушения, а в этом — чуть более 4 млн.

Еще один источник «Ъ-Черноземье» подсчитал, что с момента прихода в Воронеж «ПИК-комфорт» мог лишиться порядка 300–500 МКД. «Точно из-под управления ушло около 300 домов, однако есть еще суды по переходу в другие УК, а также уголовные дела из-за, возможно, мнимых протоколов по смене управляющей компании»,— пояснил он. По его словам, сейчас у ГК 500–700 прибыльных домов, а остальной жилфонд «дряхлый». Он считает, что вкупе с долгами «ПИК-комфорта» привлекательность активов будет зависеть от низкой цены: «Однако вряд ли компания будет продавать их за бесценок».

Участники рынка на условиях анонимности назвали «Ъ-Черноземье» сразу нескольких претендентов на УК. Одним из них ранее считалась московская ассоциация управляющих компаний «Основа», которая может быть связана с бизнесменом Тимуром Кировым. В «Основе» в течение месяца игнорировали письменные запросы «Ъ-Черноземье».

Другим претендентом, по данным источников «Ъ-Черноземье», может быть местная управляющая компания «Городской сервисцентр», которую связывают с депутатом облдумы Евгением Китаевым. По данным Kartoteka.ru, 37,5% в ООО УК "ГСЦ"» принадлежит Виктории (Евгеньевне) Китаевой, еще столько же — Павлу Квачеву (ранее был миноритарием входящего в «ПИК-комфорт» АО «УК Ленинского района»), а 25% — Николаю Макашову. По собственным данным, в управлении ГСЦ находятся 103 дома, которые недавно возвел крупнейший застройщик региона «Домостроительный комбинат».

Однако наиболее статусный покупатель — федеральный коммунальный оператор ГК «Росводоканал», утверждают источники «Ъ-Черноземье» в самих УК. Структура ГК «РВК-Воронеж» по концессии управляет почти всеми объектами водоснабжения и водоотведения в городе и является одним из крупных кредиторов «ПИК-комфорта». «Всего УК накопили перед «ресурсниками» около 180 млн руб. долгов. Более 100 из них приходится на “ТНС энерго”, еще около 30 — на РВК»,— рассказал собеседник «Ъ-Черноземье».

Пресс-служба «ПИК-комфорта» «на данный момент» не дает комментариев.

В пресс-службе «Росводоканала» «Ъ-Черноземье» заверили, что «на сегодня проект по покупке воронежских УК в контуре интересов компании отсутствует». При этом ГК в рамках планирования своей деятельности «рассматривает различные проекты с точки зрения инвестиций и бизнес-развития».

Председатель комиссии гордумы Воронежа по ЖКХ, дорожному хозяйству и благоустройству Александр Сысоев воздержался от комментариев, отметив, что объективной оценки бизнеса «ПИК-комфорта» сейчас в принципе нет.

Депутат гордумы и владелец нескольких управляющих компаний Андрей Зачупейко оценил возможную стоимость местного бизнеса «ПИК-комфорта» в 1,2–1,3 млрд руб. «Из этой суммы порядка 500 млн придутся на накопившиеся обязательства компании перед другими участниками коммунального рынка и по обязательным платежам. А вот вторая часть — это стоимость самого бизнеса»,— пояснил господин Зачупейко. По его мнению, среди всех претендентов «выбор будет сделан в пользу того, кто максимально быстро будет готов погасить долги УК»: «В противном случае власти не одобрят сделку, в результате которой могут пострадать жители обслуживаемых домов».

Ведущий эксперт УК «Финам менеджмент» Дмитрий Баранов полагает, что на окончательный расчет стоимости актива повлияют несколько факторов, в том числе результаты работы управляющих компаний в этом году. Ориентировочно весь воронежский бизнес «ПИК-комфорта» он оценил в 1,5–3,5 млрд руб.

При этом, отметил господин Баранов, в стране есть примеры, когда РСО работают и на рынке управления домами: «Мосэнергосбыт» получил лицензию на управление МКД и создал для этой цели сбытовую компанию «Луч», несколько подразделений «Газпрома» и различные водоканалы также имеют необходимые лицензии. «Для РСО управление МКД является дополнительным источником дохода, позволяет диверсифицировать деятельность, интерес к этим услугам может расти»,— резюмировал эксперт.

Александр Прытков, Андрей Цветков