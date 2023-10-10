Рябков: дератификация ДВЗЯИ нужна, чтобы ситуация с ним была зеркальной с США

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что не видит прямой связи между возможной дератификацией Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и новой гонкой вооружений. По его словам, дератификация ДВЗЯИ нужна, чтобы ситуация в отношении договора была зеркальной с США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Рябков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Сергей Рябков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Президент, по сути дела, дал директиву отзеркалить то, что мы имеем сейчас в ситуации с США. Президент сказал, что отзыва ратификации будет достаточно. Мы тоже этим руководствуемся. Мы рассчитываем, что сигнал до Вашингтона дойдет»,— сказал господин Рябков журналистам (цитата по ТАСС).

Он отметил, что МИД занимается подготовкой законопроекта по отзыву ратификации ДВЗЯИ. По его словам, Россия продолжит получать и делиться данными в рамках договора. Мораторий на ядерные испытания сохранится, при этом Россия должна обеспечить готовность к возобновлению ядерных испытаний, но «возобновление в практическом плане возможно после того, как соответствующие испытания совершат США».

5 октября президент Владимир Путин заявил, что Россия ратифицировала запрет на испытание ядерного оружия, в отличие от США. При этом он добавил, что «теоретически можно отозвать эту ратификацию». На следующий день спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Совет обсудит отзыв ратификации договора Госдумы на ближайшем заседании. Комитет Госдумы рассмотрит этот вопрос в течение 10 дней. Кремль утверждал, что отмена ратификации договора не означает возобновления ядерных испытаний.

Подробности — в материале «Ъ» «Как наше ДВЗЯИ отзовется».

Лаура Кеффер