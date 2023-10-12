Блинкен прибыл в Израиль

Госсекретарь США Энтони Блинкен приземлился в Израиле, сообщил Reuters. Отмечается, что визит проходит в рамках более широкого ближневосточного турне для демонстрации солидарности Вашингтона с Израилем на фоне войны с «Хамасом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

Как пишет Reuters, вопросами визита станут освобождение заложников, которых похитили боевики палестинского движения, и безопасный вывоз мирных жителей сектора Газа в преддверии возможного наземного вторжения израильских войск.

На 13 октября запланирована встреча господина Блинкена с президентом Палестины Махмудом Аббасом.

Война между Израилем и движением «Хамас» началась с обстрела израильской территории сотнями ракет рано утром 7 октября. Боевики «Хамаса» взяли под контроль ряд населенных пунктов, Израиль проводит операцию в секторе Газа. Тысячи человек погибли и пострадали с обеих сторон. Среди жертв и заложников есть американцы.

США не стали принимать участие в боевых действиях, но решили поддержать израильскую армию вооружением. Первые поставки стартовали накануне, 11 октября. К берегам Израиля подошла ударная группа во главе с атомным авианосцем Gerald Ford.

Подробнее — в материале «Ъ» «США поддержат "Железный купол"».

Леонид Уварчев