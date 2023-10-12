Беспилотник не пощадил семью

Сбитый минувшей ночью украинский беспилотник привел к взрыву в частном секторе на юго-западе Белгорода. В результате погибли родители и 4-летний ребенок сотрудницы местного технологического университета. Она сама вместе с мужем, работающим в афганской редакции новостного агентства Sputnik, находятся в реанимации. Белгородские власти изменили график проведения мероприятий в областном центре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия взрыва беспилотника

Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова Последствия взрыва беспилотника

Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Примерно в полночь в четверг, 12 октября, система противовоздушной обороны сбила беспилотник самолетного типа на подлете к областному центру в районе хутора Ближний. Его обломки с высоты порядка 500 метров упали на частный жилой дом в юго-западной части города, после чего произошел взрыв.

«Тяжелое для нас всех утро,— заявил в начале дня губернатор Вячеслав Гладков.— Три человека погибли, один из них — маленький ребенок. Еще два человека находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации». Тела погибших и раненых извлекли из-под завалов одного из двух разрушенных домов. По словам господина Гладкова, раненый мужчина впал в кому: он получил ожоги дыхательных путей, верхних и нижних конечностей. У женщины перелом нижней конечности и сотрясение головного мозга. Всего из-за взрыва повреждения получили несколько домов и как минимум три автомобиля.

После произошедшего белгородские власти изменили график проведения нескольких мероприятий в городе. «Я надеюсь, что родители и дети все поймут, потому что есть необходимость перенести на другое время. Все переживаем, все соболезнуем близким, родственникам погибших. Слов утешения здесь мы не сможем найти никогда, но постараемся помочь»,— сказал Вячеслав Гладков. Он пообещал решить все проблемы родным и близким пострадавших.

Трагедия затронула семью сотрудницы Белгородского государственного технологического университета им. В. Г. Шухова.

В вузе рассказали, что в реанимацию вместе с мужем попала кандидат филологических наук, заместитель завкафедрой подготовительного факультета для иностранных граждан Олеся Акифи, ее родители и 4-летняя дочь погибли.

В университете следят за состоянием здоровья пострадавших и готовы оказать им всемерную помощь. Супруг Олеси Хайбар Акифи работает в афганской редакции новостного агентства Sputnik.

Белгородская область ежедневно подвергается атакам со стороны Украины практически с начала СВО. Подобная массовая гибель людей в облцентре произошла летом прошлого года, когда одна из трех сбитых над городом ракет «Точка-У» упала в густонаселенном частном секторе. В ночь на 3 июля погибли пять человек, в том числе три гражданина Украины, еще четверо получили ранения. В результате взрыва были повреждены 120 частных домов и 538 квартир в 37 многоквартирных домах. С тех пор регион продолжает страдать от обстрелов и атак с беспилотников: только за последние сутки по его территории выпустили 88 различных снарядов, днем ранее — 44.

Накануне падения беспилотника в Белгороде под артиллерийский огонь со стороны Украины попал другой приграничный регион — Брянская область. Вчера в поселке Суземка упало, по данным «Ъ», 14 снарядов. В результате ранения получили четыре человека, повреждены несколько домов и административные здания производителя трансформаторов АО «Стрела». Также над населенным пунктом из зенитного ракетного комплекса «Бук-М» был сбит БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений от этого не было.

Сергей Толмачев, Воронеж