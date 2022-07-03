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Коммерсантъ FM
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Этот Белгород в огне

Российские регионы подверглись воздушным ударам с украинской стороны

С субботы на воскресенье впервые со времени начала специальной операции удары с украинской стороны одновременно были нанесены сразу в двух российских регионах. В Белгороде в результате ракетного обстрела повреждения получили более 70 домов, при этом погибли четыре человека, два беспилотника были сбиты на подлете к Курску, там обошлось без жертв. При этом также под Мелитополем был атакован грузовой поезд с продовольствием, который направлялся из Крыма. Украинская сторона пока атаки на российские города не комментирует, официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что украинские вооруженные силы наносили удары «с подсказки западных кураторов», с тем чтобы спровоцировать ответные действия.

При обстреле Белгорода пострадало более семидесяти домов

При обстреле Белгорода пострадало более семидесяти домов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

При обстреле Белгорода пострадало более семидесяти домов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ночь на 3 июля жители Белгорода пережили самое тяжелое испытание с начала специальной военной операции на Украине. Примерно в три часа ночи город подвергся обстрелу, жители запечатлели на видео гул и громкие звуки разрывов со вспышками в небе, за которыми последовали взрывы на земле. Как сообщили в Министерстве обороны России, снаряды с кассетными головными частями запустили вооруженные силы Украины. Речь идет о ракетах «Точка-У». В результате обстрела, по данным местных властей, четыре человека погибли, еще четыре — получили ранения.

«Один из погибших — гражданин России, трое — граждане Украины,— рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.— То есть правительство Украины убивает граждан Украины на территории Российской Федерации. Это абсолютный верх цинизма, который достигла Украина в своих действиях».

По словам местных жителей, погибший мужчина приютил у себя жителей Харьковской области, решивших переждать в Белгороде боевые действия. В момент падения снаряда люди находились в доме. Напротив здания, которое почти полностью лишилось крыши, был припаркован Volkswagen Passat с украинскими номерами, у него выбило стекла.

Власти насчитали уже 26 многоквартирных и 46 частных домов, пострадавших от снарядов. Наиболее частые повреждения получили кровли, окна, двери и ворота. По данным мэрии, в 353 квартирах многоэтажек разбиты стекла.

По некоторым адресам проведут строительные экспертизы, чтобы понять, можно ли дальше эксплуатировать жилье или его нужно перестраивать.

За каждым домом закреплен ответственный за ремонт: в частные дома занесли листовки с его контактными данными, а у подъездов установили информстенды.

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Обстановка в Белгороде после обстрела

Обстановка в Белгороде после обстрела

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

Обстановка в Белгороде после обстрела

Обстановка в Белгороде после обстрела

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

Обстановка в Белгороде после обстрела

Обстановка в Белгороде после обстрела

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

Обстановка в Белгороде после обстрела

Обстановка в Белгороде после обстрела

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

Обстановка в Белгороде после обстрела

Обстановка в Белгороде после обстрела

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

Обстановка в Белгороде после обстрела

Обстановка в Белгороде после обстрела

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

Обстановка в Белгороде после обстрела

Обстановка в Белгороде после обстрела

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Обстановка в Белгороде после обстрела

Обстановка в Белгороде после обстрела

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

Следующая фотография
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Обстановка в Белгороде после обстрела

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

Обстановка в Белгороде после обстрела

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

Обстановка в Белгороде после обстрела

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

Обстановка в Белгороде после обстрела

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

Обстановка в Белгороде после обстрела

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

Обстановка в Белгороде после обстрела

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

Обстановка в Белгороде после обстрела

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Обстановка в Белгороде после обстрела

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

Главное следственное управление Следственного комитета России (СКР) возбудило уголовное дело, квалифицировав обстрел Белгорода как массовое убийство, совершенное группой лиц общеопасным способом, и покушение на убийство (п. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, п. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). «Установлено, что 3 июля 2022 года с целью убийства жителей города Белгорода ВСУ осуществлен обстрел объектов гражданской инфраструктуры населенных пунктов Белгородской области»,— сообщили в СКР. Ведомство устанавливает причастных к обстрелу лиц из числа украинских силовиков и проводит необходимые экспертизы.

Из бюджета семья погибшего белгородца получит 3 млн руб., еще по 500 тыс. руб. выделят раненым. Министр здравоохранения региона Андрей Иконников уточнил, что двоим помощь оказали на месте, еще двоих, в том числе десятилетнего мальчика, госпитализировали. Чиновник уверен, что им ничего не угрожает: «У ребенка — сотрясение головного мозга, контузия глазных яблок, зрению ничего не угрожает. У мужчины — сотрясение головного мозга и проблемы с коленом. Операция проведена. Он находится в палате».

Чиновники вместе с представителями управляющих компаний и строителями оценивают разрушения и ликвидируют последствия. Для работы пострадавшие дома оцепили. Приходящие в себя жители днем участвовали в уборке мусора: жители пятиэтажки на Маяковского. К наступлению темноты пленкой закрыли все поврежденные окна в многоквартирных домах и сделали необходимые замеры.

Судя по фото из соцсетей, рядом с подъездом многоквартирного дома в Белгороде обнаружили часть зенитной ракеты, используемой в ЗРК «Панцирь».

В официальном канале мэрии города опубликовали пост, который внес уточнение: найденный фрагмент является небоевой частью и падает на землю после того, как сбивает цель.

Власти Украины не ответили на обвинения в обстреле Белгорода. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что удары по жилым кварталам Белгорода наносились с подсказки западных кураторов, чтобы спровоцировать ответ подобного рода. «Мы до сих пор воздерживаемся от таких шагов, но будем очень внимательно следить за развитием ситуации. Тем, кто действует подобным образом, следует знать, что в случае продолжения провокаций им не поздоровится»,— резюмировала госпожа Захарова.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 130-й

Тем временем, по данным Министерства обороны России, обстрелу также подвергся другой приграничный город — Курск. Губернатор региона Роман Старовойт уточнил, что ночью на подлете к областному центру российские ПВО сбили два украинских беспилотника «Стриж». «Благодаря грамотным действиям военных пострадавших нет»,— написал господин Старовойт в своем Telegram-канале.

Наконец, обстрелу был подвергнут грузовой поезд с продовольствием, направлявшийся из Крыма в Мелитополь. Как рассказали “Ъ” в правительстве Крыма, это произошло в субботу вечером в районе поселка Акимовка. Обстрел велся из гранатометов, по предварительной информации, в результате атаки уничтожено 3 тонны детского питания. Человеческих жертв не было, железнодорожное сообщение не прерывалось.

Сергей Толмачев, Воронеж; Александр Дремлюгин, Симферополь

Фотогалерея

Военная операция на Украине

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Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Разрушения в Лисичанске

Разрушения в Лисичанске

Фото: Luhansk region military administration / AP

Разрушения в Белгороде после обстрела

Разрушения в Белгороде после обстрела

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

Украинский военный корректирует артиллерийский огонь с помощью беспилотника

Украинский военный корректирует артиллерийский огонь с помощью беспилотника

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Уничтоженные автомобили в Мариуполе

Уничтоженные автомобили в Мариуполе

Фото: STRINGER / AFP

Разрушенная в результате ракетного обстрела квартира в Бахмуте под Донецком

Разрушенная в результате ракетного обстрела квартира в Бахмуте под Донецком

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Рабочие строят многоквартирный дом для жителей Мариуполя, пострадавших от боевых действий

Рабочие строят многоквартирный дом для жителей Мариуполя, пострадавших от боевых действий

Фото: AP

Морская мина на черноморском побережье Болгарии

Морская мина на черноморском побережье Болгарии

Фото: Bulgarian Ministry of Defence / Handout / Reuters

Разрушенные жилые дома в городе Северодонецк

Разрушенные жилые дома в городе Северодонецк

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Разрушенный дом в поселке Сергеевка Одесской области

Разрушенный дом в поселке Сергеевка Одесской области

Фото: Reuters / Iryna Nazarchuk

Операция по спасению жильцов разрушенного дома в Николаеве

Операция по спасению жильцов разрушенного дома в Николаеве

Фото: George Ivanchenko / EPA-EFE / Vostock Photo

Военнопленные перед обменом в Запорожской области

Военнопленные перед обменом в Запорожской области

Фото: Reuters

Спасатели эвакуируют раненого мужчину из разрушенного дома в Николаеве

Спасатели эвакуируют раненого мужчину из разрушенного дома в Николаеве

Фото: George Ivanchenko / EPA-EFE / Vostock Photo

Вид на остров Змеиный

Вид на остров Змеиный

Фото: Reuters

Местные жители стоят в очереди в офис пенсионного фонда в Херсоне

Местные жители стоят в очереди в офис пенсионного фонда в Херсоне

Фото: Иван Родионов / РИА Новости

Полет вертолета Ми-35 армейской авиации Западного военного округа

Полет вертолета Ми-35 армейской авиации Западного военного округа

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Президент Индонезии Джоко Видодо (пятый слева) и его супруга Ибу Ириана (четвертая слева) стоят возле разрушенных жилых домов в Ирпене

Президент Индонезии Джоко Видодо (пятый слева) и его супруга Ибу Ириана (четвертая слева) стоят возле разрушенных жилых домов в Ирпене

Фото: PRESIDENTIAL PALACE / AFP

Горящий торговый центр «Амстор» в украинском городе Кременчуг

Горящий торговый центр «Амстор» в украинском городе Кременчуг

Фото: Viacheslav Priadko / AP

Спасатели и военнослужащие разбирают завалы на месте торгового центра в Кременчуге

Спасатели и военнослужащие разбирают завалы на месте торгового центра в Кременчуге

Фото: Reuters / Anna Voitenko

Сгоревший торговый центр «Амстор» в Кременчуге

Сгоревший торговый центр «Амстор» в Кременчуге

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Разрушенная гостиница в Чернигове

Разрушенная гостиница в Чернигове

Фото: Kunihiko Miura / The Yomiuri Shimbun / AFP

Местный житель у своего дома в селе Маяки Одесской области

Местный житель у своего дома в селе Маяки Одесской области

Фото: Reuters / Igor Tkachenko

Местные жители у пострадавшего от обстрела жилого дома в Донецке

Местные жители у пострадавшего от обстрела жилого дома в Донецке

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Техника МЧС РФ у разрушенного дома в Мариуполе

Техника МЧС РФ у разрушенного дома в Мариуполе

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Спасатели увозят раненых после обстелов в Харькове

Спасатели увозят раненых после обстелов в Харькове

Фото: Reuters / Leah Millis

Воронка от ракетного удара в Харькове

Воронка от ракетного удара в Харькове

Фото: Reuters / Leah Millis

Сотрудники экстренных служб в Киеве эвакуируют человека из жилого дома, пострадавшего в результате ракетного удара

Сотрудники экстренных служб в Киеве эвакуируют человека из жилого дома, пострадавшего в результате ракетного удара

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Министр обороны России Сергей Шойгу инспектирует российскую группировку войск, задействованную в спецоперации

Министр обороны России Сергей Шойгу инспектирует российскую группировку войск, задействованную в спецоперации

Фото: Reuters / Russian Defence Ministry

Выстрел из высокомобильной артиллерийской реактивной системы M142 (HIMARS)

Выстрел из высокомобильной артиллерийской реактивной системы M142 (HIMARS)

Фото: Reuters / Pavlo Narozhnyy

Скульптура итальянского поэта Данте Алигьери в Киеве огорожена мешками с песком

Скульптура итальянского поэта Данте Алигьери в Киеве огорожена мешками с песком

Фото: Nariman El-Mofty / AP

Сгоревшие автомобили перед торговым центром в Киеве

Сгоревшие автомобили перед торговым центром в Киеве

Фото: Kunihiko Miura / The Yomiuri Shimbun / AFP

Жители Донецка укрываются в бомбоубежище

Жители Донецка укрываются в бомбоубежище

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Упавший на харьковский дом снаряд

Упавший на харьковский дом снаряд

Фото: Leah Millis / Reuters

Строительство жилых кварталов в Мариуполе

Строительство жилых кварталов в Мариуполе

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Житель Донецка покидает пострадавшее от обстрела здание

Житель Донецка покидает пострадавшее от обстрела здание

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Воронка, оставшаяся после попадания ракеты, в селе Малая Даниловка Харьковской области

Воронка, оставшаяся после попадания ракеты, в селе Малая Даниловка Харьковской области

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / NurPhoto / AFP

Американский актер и посол доброй воли ООН Бен Стиллер в городе Ирпень Киевской области

Американский актер и посол доброй воли ООН Бен Стиллер в городе Ирпень Киевской области

Фото: Andrew McConnell / UNCHR / AP

Разрушенный автомобиль на дороге в Северодонецке

Разрушенный автомобиль на дороге в Северодонецке

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Местные жители подметают улицу в Нововоронцовке

Местные жители подметают улицу в Нововоронцовке

Фото: Matteo Placucci / NurPhoto

Пожарные ликвидируют возгорания после обстрела в Николаеве

Пожарные ликвидируют возгорания после обстрела в Николаеве

Фото: George Ivanchenko / AP

Разрушенное трамвайное депо в Харькове

Разрушенное трамвайное депо в Харькове

Фото: Reuters / Vitalii Hnidyi

После обстрела в Донецке над городом поднимается дым

После обстрела в Донецке над городом поднимается дым

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Прощание с активистом Евромайдана Романом Ратушным в Киеве

Прощание с активистом Евромайдана Романом Ратушным в Киеве

Фото: Reuters / Leah Millis

Мальчики стоят возле здания, разрушенного в результате обстрелов в Чернигове

Мальчики стоят возле здания, разрушенного в результате обстрелов в Чернигове

Фото: Natacha Pisarenko / AP

Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Румынии Клаус Йоханнис посещают Ирпень

Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Румынии Клаус Йоханнис посещают Ирпень

Фото: Reuters

Поврежденный дом в селе около Харькова

Поврежденный дом в селе около Харькова

Фото: Reuters / Ivan Alvarado

Поврежденная дорога в селе около Харькова

Поврежденная дорога в селе около Харькова

Фото: Reuters / Ivan Alvarado

Полицейские около поврежденных предприятий по производству продуктов питания в Харькове

Полицейские около поврежденных предприятий по производству продуктов питания в Харькове

Фото: Reuters / Vitalii Hnidyi

Местные жители разговаривают по мобильным телефонам рядом с обстрелянным зданием сельской администрации в Харькове

Местные жители разговаривают по мобильным телефонам рядом с обстрелянным зданием сельской администрации в Харькове

Фото: Reuters / Ivan Alvarado

Воронка от обстрела возле здания сельской администрации в Харькове

Воронка от обстрела возле здания сельской администрации в Харькове

Фото: Reuters / Ivan Alvarado

Украинский военнослужащий заряжает патроны на учениях на окраине Харькова

Украинский военнослужащий заряжает патроны на учениях на окраине Харькова

Фото: Reuters / Ivan Alvarado

Бойцы национальной гвардии Украины вытаскивают из воды боевой блок с неуправляемыми ракетами с российского военного вертолета Ми-35

Бойцы национальной гвардии Украины вытаскивают из воды боевой блок с неуправляемыми ракетами с российского военного вертолета Ми-35

Фото: Reuters / Vladyslav Musiienko

Дым над зданием в Лисичанске

Дым над зданием в Лисичанске

Фото: Reuters / Oleksandr Ratushniak

Местный житель идет перед разрушенным зданием в Лисичанске

Местный житель идет перед разрушенным зданием в Лисичанске

Фото: Reuters / Oleksandr Ratushniak

Могила рядом с разрушенным зданием в Лисичанске

Могила рядом с разрушенным зданием в Лисичанске

Фото: Reuters / Oleksandr Ratushniak

Неразорвавшийся снаряд реактивной системы залпового огня на улице в Лисичанске

Неразорвавшийся снаряд реактивной системы залпового огня на улице в Лисичанске

Фото: Reuters / Oleksandr Ratushniak

Эвакуация на железнодорожной станции в Покровске

Эвакуация на железнодорожной станции в Покровске

Фото: Anatolii Stepanov / AFP

Местные жители у разрушенного дома в Покровске

Местные жители у разрушенного дома в Покровске

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Бронеавтомобиль на дороге города Изюм

Бронеавтомобиль на дороге города Изюм

Фото: РИА Новости

Российский военнослужащий на литейном заводе в Бердянске

Российский военнослужащий на литейном заводе в Бердянске

Фото: Yuri Kadobnov / AFP

Разрушенное трамвайное депо в Харькове

Разрушенное трамвайное депо в Харькове

Фото: Reuters / Ivan Alvarado

Пара на берегу моря на фоне таблички «Опасно мины!» в Одессе

Пара на берегу моря на фоне таблички «Опасно мины!» в Одессе

Фото: Oleksandr Gimanov / AFP

Троллейбус с людьми проезжает возле снаряда в Бахмуте

Троллейбус с людьми проезжает возле снаряда в Бахмуте

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Военнослужащие на американских самоходных гаубицах под Донецком

Военнослужащие на американских самоходных гаубицах под Донецком

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Судмедэксперты несут тело погибшего в селе Ворзель Киевской области

Судмедэксперты несут тело погибшего в селе Ворзель Киевской области

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Вид с воздуха на район в Харькове

Вид с воздуха на район в Харькове

Фото: Metin Aktas / Anadolu Agency / AFP

Пожарные тушат возгорание на рынке в Донецке

Пожарные тушат возгорание на рынке в Донецке

Фото: Reuters / Stringer

Мужчина осматривает крышу больницы после обстрела в Донецке

Мужчина осматривает крышу больницы после обстрела в Донецке

Фото: AP

Сгоревшие строения харьковского базара

Сгоревшие строения харьковского базара

Фото: Abdullah Unver / Anadolu Agency / AFP

Военнослужащий рядом с разрушенным металлургическим комбинатом «Азовсталь» в Мариуполе

Военнослужащий рядом с разрушенным металлургическим комбинатом «Азовсталь» в Мариуполе

Фото: AP

Солдат стоит в траншее в Николаевской области

Солдат стоит в траншее в Николаевской области

Фото: Reuters / Edgar Su

Военнослужащие проходят мимо перекрашенного в цвета российского флага названия города на въезде в Мариуполь

Военнослужащие проходят мимо перекрашенного в цвета российского флага названия города на въезде в Мариуполь

Фото: AP

Здание Государственного горно-промышленного колледжа, сгоревшее в результате обстрела в Лисичанске

Здание Государственного горно-промышленного колледжа, сгоревшее в результате обстрела в Лисичанске

Фото: Reuters / Oleksandr Ratushniak

Женщина сидит на качелях рядом с разрушенным домом в Ирпене под Киевом

Женщина сидит на качелях рядом с разрушенным домом в Ирпене под Киевом

Фото: Reuters / Marko Djurica

Местная жительница сидит на кровати в бомбоубежище города Соледар

Местная жительница сидит на кровати в бомбоубежище города Соледар

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Разрушенное здание облгосадминистрации в Николаеве

Разрушенное здание облгосадминистрации в Николаеве

Фото: Reuters / Edgar Su

Здание детского сада в Донецке, поврежденное в результате обстрела

Здание детского сада в Донецке, поврежденное в результате обстрела

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Жители Харькова убирают улицу от обломков

Жители Харькова убирают улицу от обломков

Фото: Reuters / Ivan Alvarado

Выступление харьковских выпускниц по случаю окончания школы

Выступление харьковских выпускниц по случаю окончания школы

Фото: Abdullah Unver / Anadolu Agency / AFP

Спутниковый снимок города Богородичное

Спутниковый снимок города Богородичное

Фото: Maxar Technologies / AP

Мужчина идет среди обломков дома в Харькове

Мужчина идет среди обломков дома в Харькове

Фото: Reuters / Ivan Alvarado

Ополченцы на стрельбище в Киеве

Ополченцы на стрельбище в Киеве

Фото: Natacha Pisarenko / AP

Женщина проходит мимо мешков с песком в центре Киева

Женщина проходит мимо мешков с песком в центре Киева

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Жительница Донецка с собакой проходит мимо разрушенного дома

Жительница Донецка с собакой проходит мимо разрушенного дома

Фото: Alexei Alexandrov / AP

Мужчина показывает зачетку, найденную в разрушенном здании Харьковского национального университета

Мужчина показывает зачетку, найденную в разрушенном здании Харьковского национального университета

Фото: Reuters / Ivan Alvarado

Рабочие осматривают разрушенный лесной склад на окраине Харькова

Рабочие осматривают разрушенный лесной склад на окраине Харькова

Фото: Reuters / Ivan Alvarado

Взрывы зажигательных боеприпасов из-за артиллерийского обстрела в городе Марьинка Донецкой области

Взрывы зажигательных боеприпасов из-за артиллерийского обстрела в городе Марьинка Донецкой области

Фото: Reuters / Anna Kudriavtseva

Разрушенное в ходе обстрелов здание Харьковского национального университета

Разрушенное в ходе обстрелов здание Харьковского национального университета

Фото: Reuters / Ivan Alvarado

Поврежденный в результате обстрела памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко в поселке Бородянка Киевской области

Поврежденный в результате обстрела памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко в поселке Бородянка Киевской области

Фото: Reuters / Edgar Su

Жители поселка Бородянка Киевской области на фоне разрушенных зданий

Жители поселка Бородянка Киевской области на фоне разрушенных зданий

Фото: Reuters / Edgar Su

Спасатели работают в здании пострадавшего от ракетных ударов Дарницкого авторемонтного завода

Спасатели работают в здании пострадавшего от ракетных ударов Дарницкого авторемонтного завода

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Военнослужащий ЛНР на бронетранспортере в городе Попасная Луганской области

Военнослужащий ЛНР на бронетранспортере в городе Попасная Луганской области

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Российский ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» над городом Попасная Луганской области

Российский ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» над городом Попасная Луганской области

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Военнослужащие ЛНР на бронетранспортере БТР-Д в городе Попасная Луганской области

Военнослужащие ЛНР на бронетранспортере БТР-Д в городе Попасная Луганской области

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Словацкая полиция осматривает здание харьковской школы, разрушенное из-за обстрелов

Словацкая полиция осматривает здание харьковской школы, разрушенное из-за обстрелов

Фото: Reuters / Ivan Alvarado

Обрушенное после обстрела здание школы в жилом районе Харькова

Обрушенное после обстрела здание школы в жилом районе Харькова

Фото: Reuters / Ivan Alvarado

Пес-сапер Патрон на праздновании Дня защиты детей во Львове

Пес-сапер Патрон на праздновании Дня защиты детей во Львове

Фото: Reuters / Pavlo Palamarchuk

Мужчина возле обломков жилого дома в городе Рубежное Луганской области

Мужчина возле обломков жилого дома в городе Рубежное Луганской области

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Украинский военнослужащий, Донецкая область

Украинский военнослужащий, Донецкая область

Фото: Reuters / Dmytro Smolyenko

Пожар в зернохранилище в Донецкой области

Пожар в зернохранилище в Донецкой области

Фото: Reuters / Serhii Nuzhnenko

Движение военной техники в Донецкой области

Движение военной техники в Донецкой области

Фото: Reuters / Carlos Barria

Спасатели работают в жилом доме, пострадавшем от обстрелов в Харькове

Спасатели работают в жилом доме, пострадавшем от обстрелов в Харькове

Фото: Reuters / Vitalii Hnidyi

Эвакуация из города Купянск Харьковской области

Эвакуация из города Купянск Харьковской области

Фото: Reuters / Ivan Alvarado/File Photo

Эвакуация из города Купянск Харьковской области

Эвакуация из города Купянск Харьковской области

Фото: Reuters / Ivan Alvarado

Вид на разрушенные жилые дома в Мариуполе

Вид на разрушенные жилые дома в Мариуполе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Пункт раздачи гуманитарной помощи в Мариуполе

Пункт раздачи гуманитарной помощи в Мариуполе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Транспортировка ракетной установки недалеко от Краматорска

Транспортировка ракетной установки недалеко от Краматорска

Фото: Reuters / Carlos Barria

Похороны украинских военнослужащих в Ужгороде

Похороны украинских военнослужащих в Ужгороде

Фото: Reuters / Serhii Hudak

Улица города Покровска Донецкой области

Улица города Покровска Донецкой области

Фото: Reuters / Carlos Barria

Военнослужащие ЛНР на танке в городе Попасная Луганской области

Военнослужащие ЛНР на танке в городе Попасная Луганской области

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Украинская военная техника в городе Бахмут

Украинская военная техника в городе Бахмут

Фото: Reuters / Carlos Barria

Воронка после обстрела солнечной электростанции в городе Мерефа на окраине Харькова

Воронка после обстрела солнечной электростанции в городе Мерефа на окраине Харькова

Фото: Reuters / Ivan Alvarado

Военнослужащий готовится к стрельбе из ПЗРК на окраинах Пантелеймоновки в ДНР

Военнослужащий готовится к стрельбе из ПЗРК на окраинах Пантелеймоновки в ДНР

Фото: Alexei Alexandrov / AP

Украинские военнослужащие едут на машине в Донецкой области

Украинские военнослужащие едут на машине в Донецкой области

Фото: Reuters / Carlos Barria

Гроб с телом погибшего во время обстрела в селе Коропы Харьковской области

Гроб с телом погибшего во время обстрела в селе Коропы Харьковской области

Фото: Reuters / Ivan Alvarado

Макет местности со схемой укреплений в уничтоженном опорном пункте ВСУ в Луганской области

Макет местности со схемой укреплений в уничтоженном опорном пункте ВСУ в Луганской области

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Жители села Мощун в Киевской области

Жители села Мощун в Киевской области

Фото: Sergei Chuzavkov / AFP

Пожарные тушат возгорание на гипсовом заводе после обстрела города Бахмут на востоке Украины

Пожарные тушат возгорание на гипсовом заводе после обстрела города Бахмут на востоке Украины

Фото: ARIS MESSINIS / AFP

Буксируемая артиллерия на огневых позициях к северу от города Лиман на спутниковом снимке

Буксируемая артиллерия на огневых позициях к северу от города Лиман на спутниковом снимке

Фото: Reuters

Украинский военнопленный на кухне исправительного учреждения

Украинский военнопленный на кухне исправительного учреждения

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Женщина на носилках ожидает посадки в эвакуационный поезд на вокзале города Покровск Донецкой области

Женщина на носилках ожидает посадки в эвакуационный поезд на вокзале города Покровск Донецкой области

Фото: Francisco Seco / AP

Раздача чистой воды в Мариуполе

Раздача чистой воды в Мариуполе

Фото: Alexei Alexandrov / AP

Поврежденные жилые дома в городе Попасная Луганской области

Поврежденные жилые дома в городе Попасная Луганской области

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Российские военнослужащие на бывшей позиции украинских войск под Светлодарском в Донецкой области

Российские военнослужащие на бывшей позиции украинских войск под Светлодарском в Донецкой области

Фото: Reuters / Pavel Klimov

Экскаватор убирает завалы уничтоженного в результате обстрелов здания в Ирпене на окраине Киева

Экскаватор убирает завалы уничтоженного в результате обстрелов здания в Ирпене на окраине Киева

Фото: Natacha Pisarenko / AP

Последствия обстрелов в Харькове

Последствия обстрелов в Харькове

Фото: Sofia Bobok / Anadolu Agency / AFP

Военнослужащий у постамента со снесенным памятником Владимиру Ленину в Светлодарске

Военнослужащий у постамента со снесенным памятником Владимиру Ленину в Светлодарске

Фото: Александр Река / ТАСС

Танк Т-80 военнослужащих ЛНР у села Тошковка

Танк Т-80 военнослужащих ЛНР у села Тошковка

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Женщина с велосипедом рядом с уничтоженным зданием в селе Тошковка в ЛНР

Женщина с велосипедом рядом с уничтоженным зданием в селе Тошковка в ЛНР

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Разрушенная опора телебашни в Киеве

Разрушенная опора телебашни в Киеве

Фото: Hiroto Sekiguchi / The Yomiuri Shimbun / AFP

Воронка от авиаудара в селе Яцковка ДНР

Воронка от авиаудара в селе Яцковка ДНР

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Жительницы ДНР идут на уборку улиц в Волновахе

Жительницы ДНР идут на уборку улиц в Волновахе

Фото: AP

Люди среди свежевырытых могил в поселке Старый Крым около Мариуполя

Люди среди свежевырытых могил в поселке Старый Крым около Мариуполя

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Российские военнослужащие занимаются разминированием территории завода «Азовсталь» в Мариуполе

Российские военнослужащие занимаются разминированием территории завода «Азовсталь» в Мариуполе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Военнослужащие ВСУ, сдавшиеся в плен на заводе «Азовсталь», в автобусе в Донецкой области

Военнослужащие ВСУ, сдавшиеся в плен на заводе «Азовсталь», в автобусе в Донецкой области

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Крыша дома в Донецке после обстрела

Крыша дома в Донецке после обстрела

Фото: Alexei Alexandrov / AP

Празднование Дня вышиванки во Львове

Празднование Дня вышиванки во Львове

Фото: Reuters / Pavlo Palamarchuk

Пожилой мужчина отдыхает в харьковском метро, которое используется в качестве временного убежища

Пожилой мужчина отдыхает в харьковском метро, которое используется в качестве временного убежища

Фото: Bernat Armangue / AP

Похороны украинского солдата в селе Заря Труда Одесской области

Похороны украинского солдата в селе Заря Труда Одесской области

Фото: Francisco Seco / AP

Вывоз раненых украинских военнослужащих с комбината «Азовсталь» в Мариуполе

Вывоз раненых украинских военнослужащих с комбината «Азовсталь» в Мариуполе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Украинские военнослужащие в селе Русская Лозовая Харьковской области

Украинские военнослужащие в селе Русская Лозовая Харьковской области

Фото: Reuters / Ricardo Moraes

Мужчина в пункте временного размещения в селе Безыменное Донецкой области

Мужчина в пункте временного размещения в селе Безыменное Донецкой области

Фото: Николай Тришин / ТАСС

Затопленное село Демидов Киевской области

Затопленное село Демидов Киевской области

Фото: Reuters / Carlos Barria

Заваленный тоннель в бомбоубежище на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе

Заваленный тоннель в бомбоубежище на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Свежие могилы на кладбище в поселке Старый Крым под Мариуполем

Свежие могилы на кладбище в поселке Старый Крым под Мариуполем

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Украинские военнослужащие на учениях в Днепропетровске

Украинские военнослужащие на учениях в Днепропетровске

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Мужчина в уничтоженном доме в Дергачах под Харьковом

Мужчина в уничтоженном доме в Дергачах под Харьковом

Фото: Reuters / Ricardo Moraes

Местная жительница смотрит на уничтоженную теплицу в селе Безруки в Харьковской области

Местная жительница смотрит на уничтоженную теплицу в селе Безруки в Харьковской области

Фото: Reuters / Ricardo Moraes

Местные жители в автомобиле рядом с уничтоженными машинами в Буче

Местные жители в автомобиле рядом с уничтоженными машинами в Буче

Фото: Reuters / Ahmed Jadallah

Местная жительница разговаривает по телефону на балконе в пострадавшем от обстрелов жилом доме в Ирпене

Местная жительница разговаривает по телефону на балконе в пострадавшем от обстрелов жилом доме в Ирпене

Фото: Reuters / Ahmed Jadallah

Рекламный плакат в пострадавшей от обстрелов парикмахерской в Ирпене

Рекламный плакат в пострадавшей от обстрелов парикмахерской в Ирпене

Фото: Reuters / Ahmed Jadallah

Отработанные боеприпасы, собранные местными жителями в Ирпене

Отработанные боеприпасы, собранные местными жителями в Ирпене

Фото: Reuters / Marius Bosch

Поврежденный жилой район в Харькове

Поврежденный жилой район в Харькове

Фото: Reuters / Ricardo Moraes

Местные жители катаются на качелях на детской площадке уничтоженной школы в Харькове

Местные жители катаются на качелях на детской площадке уничтоженной школы в Харькове

Фото: Reuters / Ricardo Moraes

Разрушенный Дом культуры в Дергачах Харьковской области

Разрушенный Дом культуры в Дергачах Харьковской области

Фото: Reuters / Ricardo Moraes

Жительница села Камышеваха (Запорожская область) в поврежденном из-за обстрелов доме

Жительница села Камышеваха (Запорожская область) в поврежденном из-за обстрелов доме

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Местные жители на детской площадке в Черниговской области

Местные жители на детской площадке в Черниговской области

Фото: Dogukan Keskinkilic / Anadolu Agency / AFP

Раздача еды в городе Рубежное ЛНР

Раздача еды в городе Рубежное ЛНР

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Люди переносят свои вещи рядом с разрушенными объектами «Азовстали» в Мариуполе

Люди переносят свои вещи рядом с разрушенными объектами «Азовстали» в Мариуполе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Мальчик смотрит в окно автобуса во время эвакуации около Лимана

Мальчик смотрит в окно автобуса во время эвакуации около Лимана

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Похороны украинского военнослужащего в селе Кульчицы в Львовской области

Похороны украинского военнослужащего в селе Кульчицы в Львовской области

Фото: Reuters / Pavlo Palamarchuk

Российский сапер очищает местность от взрывоопасных предметов в районе поселка Каменка Изюмского района

Российский сапер очищает местность от взрывоопасных предметов в районе поселка Каменка Изюмского района

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Украинский истребитель Су-25 выпускает тепловые ловушки в Донецкой области

Украинский истребитель Су-25 выпускает тепловые ловушки в Донецкой области

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Разрушенный дорожный знак под Луганском

Разрушенный дорожный знак под Луганском

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Дым над нефтеперерабатывающим заводом возле Лисичанска

Дым над нефтеперерабатывающим заводом возле Лисичанска

Фото: Yasuyoshi Chiba / AFP

Люди около разрушенного здания в Одессе

Люди около разрушенного здания в Одессе

Фото: Max Pshybyshevsky / AP

Рынок «Текстильщик» в Донецке после обстрела

Рынок «Текстильщик» в Донецке после обстрела

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Уничтоженная украинская радиолокационная станция на выставке в Донецке

Уничтоженная украинская радиолокационная станция на выставке в Донецке

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Обломки российского вертолета на выставке в Киеве

Обломки российского вертолета на выставке в Киеве

Фото: NurPhoto / AFP

Военнослужащие на бронетранспортере в селе Безыменное в Донецкой области

Военнослужащие на бронетранспортере в селе Безыменное в Донецкой области

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Наклейка с изображением танка на уничтоженной машине после обстрела жилого района в Ирпене

Наклейка с изображением танка на уничтоженной машине после обстрела жилого района в Ирпене

Фото: Reuters / Carlos Barria

Кошка сидит перед уничтоженным забором после обстрела жилого района в Ирпене

Кошка сидит перед уничтоженным забором после обстрела жилого района в Ирпене

Фото: Reuters / Carlos Barria

Солдаты ВСУ на бронетранспортере по пути к линии фронта в Бахмуте в Донецкой области

Солдаты ВСУ на бронетранспортере по пути к линии фронта в Бахмуте в Донецкой области

Фото: Reuters / Jorge Silva

Украинский солдат перед уничтоженной школой в Константиновке в Донецкой области

Украинский солдат перед уничтоженной школой в Константиновке в Донецкой области

Фото: Reuters / Jorge Silva

Участники музыкальной группы U2 Боно и Эдж выступают на станции метро в Киеве

Участники музыкальной группы U2 Боно и Эдж выступают на станции метро в Киеве

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Столб дыма на острове Змеиный, снятый со спутника

Столб дыма на острове Змеиный, снятый со спутника

Фото: Planet Labs PBC / AP

Местные жители выносят статую философа Григория Сковороды из пострадавшего от обстрелов литературно-мемориального музея в селе Сковородиновка под Харьковом

Местные жители выносят статую философа Григория Сковороды из пострадавшего от обстрелов литературно-мемориального музея в селе Сковородиновка под Харьковом

Фото: Ricardo Moraes / Reuters

Женщина стоит перед разрушенным домом в городе Бахмут

Женщина стоит перед разрушенным домом в городе Бахмут

Фото: Reuters / Jorge Silva

Местные жители в очереди за российской гумпомощью в одном из сел в Харьковской области

Местные жители в очереди за российской гумпомощью в одном из сел в Харьковской области

Фото: РИА Новости