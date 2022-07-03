Этот Белгород в огне

С субботы на воскресенье впервые со времени начала специальной операции удары с украинской стороны одновременно были нанесены сразу в двух российских регионах. В Белгороде в результате ракетного обстрела повреждения получили более 70 домов, при этом погибли четыре человека, два беспилотника были сбиты на подлете к Курску, там обошлось без жертв. При этом также под Мелитополем был атакован грузовой поезд с продовольствием, который направлялся из Крыма. Украинская сторона пока атаки на российские города не комментирует, официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что украинские вооруженные силы наносили удары «с подсказки западных кураторов», с тем чтобы спровоцировать ответные действия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран При обстреле Белгорода пострадало более семидесяти домов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ При обстреле Белгорода пострадало более семидесяти домов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ночь на 3 июля жители Белгорода пережили самое тяжелое испытание с начала специальной военной операции на Украине. Примерно в три часа ночи город подвергся обстрелу, жители запечатлели на видео гул и громкие звуки разрывов со вспышками в небе, за которыми последовали взрывы на земле. Как сообщили в Министерстве обороны России, снаряды с кассетными головными частями запустили вооруженные силы Украины. Речь идет о ракетах «Точка-У». В результате обстрела, по данным местных властей, четыре человека погибли, еще четыре — получили ранения.

«Один из погибших — гражданин России, трое — граждане Украины,— рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.— То есть правительство Украины убивает граждан Украины на территории Российской Федерации. Это абсолютный верх цинизма, который достигла Украина в своих действиях».

По словам местных жителей, погибший мужчина приютил у себя жителей Харьковской области, решивших переждать в Белгороде боевые действия. В момент падения снаряда люди находились в доме. Напротив здания, которое почти полностью лишилось крыши, был припаркован Volkswagen Passat с украинскими номерами, у него выбило стекла.

Власти насчитали уже 26 многоквартирных и 46 частных домов, пострадавших от снарядов. Наиболее частые повреждения получили кровли, окна, двери и ворота. По данным мэрии, в 353 квартирах многоэтажек разбиты стекла.

По некоторым адресам проведут строительные экспертизы, чтобы понять, можно ли дальше эксплуатировать жилье или его нужно перестраивать.

За каждым домом закреплен ответственный за ремонт: в частные дома занесли листовки с его контактными данными, а у подъездов установили информстенды.

Главное следственное управление Следственного комитета России (СКР) возбудило уголовное дело, квалифицировав обстрел Белгорода как массовое убийство, совершенное группой лиц общеопасным способом, и покушение на убийство (п. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, п. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). «Установлено, что 3 июля 2022 года с целью убийства жителей города Белгорода ВСУ осуществлен обстрел объектов гражданской инфраструктуры населенных пунктов Белгородской области»,— сообщили в СКР. Ведомство устанавливает причастных к обстрелу лиц из числа украинских силовиков и проводит необходимые экспертизы.

Из бюджета семья погибшего белгородца получит 3 млн руб., еще по 500 тыс. руб. выделят раненым. Министр здравоохранения региона Андрей Иконников уточнил, что двоим помощь оказали на месте, еще двоих, в том числе десятилетнего мальчика, госпитализировали. Чиновник уверен, что им ничего не угрожает: «У ребенка — сотрясение головного мозга, контузия глазных яблок, зрению ничего не угрожает. У мужчины — сотрясение головного мозга и проблемы с коленом. Операция проведена. Он находится в палате».

Чиновники вместе с представителями управляющих компаний и строителями оценивают разрушения и ликвидируют последствия. Для работы пострадавшие дома оцепили. Приходящие в себя жители днем участвовали в уборке мусора: жители пятиэтажки на Маяковского. К наступлению темноты пленкой закрыли все поврежденные окна в многоквартирных домах и сделали необходимые замеры.

Судя по фото из соцсетей, рядом с подъездом многоквартирного дома в Белгороде обнаружили часть зенитной ракеты, используемой в ЗРК «Панцирь».

В официальном канале мэрии города опубликовали пост, который внес уточнение: найденный фрагмент является небоевой частью и падает на землю после того, как сбивает цель.

Власти Украины не ответили на обвинения в обстреле Белгорода. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что удары по жилым кварталам Белгорода наносились с подсказки западных кураторов, чтобы спровоцировать ответ подобного рода. «Мы до сих пор воздерживаемся от таких шагов, но будем очень внимательно следить за развитием ситуации. Тем, кто действует подобным образом, следует знать, что в случае продолжения провокаций им не поздоровится»,— резюмировала госпожа Захарова.

Тем временем, по данным Министерства обороны России, обстрелу также подвергся другой приграничный город — Курск. Губернатор региона Роман Старовойт уточнил, что ночью на подлете к областному центру российские ПВО сбили два украинских беспилотника «Стриж». «Благодаря грамотным действиям военных пострадавших нет»,— написал господин Старовойт в своем Telegram-канале.

Наконец, обстрелу был подвергнут грузовой поезд с продовольствием, направлявшийся из Крыма в Мелитополь. Как рассказали “Ъ” в правительстве Крыма, это произошло в субботу вечером в районе поселка Акимовка. Обстрел велся из гранатометов, по предварительной информации, в результате атаки уничтожено 3 тонны детского питания. Человеческих жертв не было, железнодорожное сообщение не прерывалось.

Сергей Толмачев, Воронеж; Александр Дремлюгин, Симферополь