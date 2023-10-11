В Белгородской области повреждена линия газоснабжения из-за обстрела ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале об обстреле вооруженными силами Украины приграничного села Дроновка Грайворонского городского округа. Пострадавших нет, но из-за прямого попадания снаряда загорелся нежилой дом. Также повреждена линия газоснабжения. На месте работают оперативные и аварийные службы.

Белгородская область ежедневно подвергается обстрелам со стороны Украины. За последние сутки по территории региона было выпущено 44 снаряда и шесть беспилотников.

Также со стороны Украины атакуют и другие регионы России. Сегодня, 11 октября, в Брянской области в результате обстрела пострадали четыре человека и сгорел дом.

Что происходит на Украине после ввода российских войск — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж