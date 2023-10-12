После атаки БПЛА в Белгороде погиб ребенок

Число погибших в результате падения обломков сбитого БПЛА в Белгороде возросло до трех. Помимо женщины и мужчины, чьи тела были извлечены из-под завалов разрушенного дома, погиб ребенок. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«На окраине Белгорода было фактически уничтожено два жилых дома и повреждено несколько жилых домов и автомобилей в результате взрыва»,— написал господин Гладков в Telegram-канале.

В результате инцидента пострадали еще два человека. Мужчина впал в кому, у него диагностированы ожоги дыхательных путей, верхних и нижних конечностей. Состояние женщины оценивается как тяжелое, у нее перелом нижних конечностей, а также сотрясение головного мозга.

«Сегодня мы изменим график проведения нескольких мероприятий в городе в связи с прошедшими событиями. Я надеюсь, что родители и дети все поймут, потому что есть необходимость перенести на другое время»,— добавил Вячеслав Гладков, выразив соболезнования семьям погибших.

По данным Минобороны РФ, силы ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа около 23:50. Вячеслав Гладков изначально сообщал, что в результате падения обломков дрона начался пожар в жилом доме.

Лусине Баласян