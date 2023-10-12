Гаишникам предъявили взятки

Ессентукский городской суд по ходатайству следствия арестовал четырех бывших и действующих сотрудников ГИБДД города Лермонтова. Их подозревают в систематических поборах с перевозчиков, работающих в зоне ответственности городского отдела. Экс-начальник и действующий руководитель отдела госавтоинспекции Игорь Ревякин и Алексей Медведев, а также инспекторы Илья Дурнев и Сергей Бойко заключены под стражу до 9 декабря 2023 года. Расследование проводит главное следственное управление СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Ессентукский горсуд рассмотрел ходатайства следователя четвертого отдела управления по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по СКФО об избрании меры пресечения в отношении должностных лиц отдела госавтоинспекции по городу Лермонтову. Бывший начальник городского отдела ГИБДД Игорь Ревякин, сменивший его на этом посту в 2022 году Алексей Медведев, а также инспекторы этого отдела Илья Дурнев и Сергей Бойко подозреваются в получении взяток в крупном размере организованной группой лиц (п. «а», п. «б», п. «в» ч. 5 ст. 290, п. «а», п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Согласно материалам уголовного дела, начальник ОГИБДД ОМВД России по Лермонтову «для незаконного личного обогащения путем получения взяток» организовал и возглавил преступную группу.

В нее в качестве исполнителей вошли подчиненные ему сотрудники, а также ряд неустановленных пока следствием лиц. Взятки взимались с владельцев автотранспортных предприятий, чтобы те могли избежать административного наказания. К зоне ответственности горотдела относился и участок дороги, ведущей из Карачаево-Черкесии в Ставропольский край. Уголовное дело было возбуждено по материалам проверок, проведенных оперативниками службы собственной безопасности краевого полицейского главка совместно с региональным УФСБ.

Как уточнили «Ъ» в пресс-службе ГУВД по Ставропольскому краю, по предварительным данным, сотрудники полиции «совместно с должностными лицами одного из ведомств» в период с 2019 года по настоящее время систематически получали от руководителей организаций, занимающихся грузоперевозками, и владельцев маршрутных такси деньги «за беспрепятственный проезд по территории обслуживания, а также непривлечение к административной ответственности» водителей за различные нарушения правил дорожного движения.

В рамках уголовного дела было проведено более 20 обысков по местам работы, жительства подозреваемых и «иным адресам». Оперативники в итоге изъяли крупные суммы наличных, банковские карты, «а также предметы и документы, представляющие интерес для следствия».

В настоящий момент главным управлением МВД России по Ставропольскому краю назначено проведение служебной проверки, по результатам которой будет рассматриваться вопрос о дальнейшем прохождении службы сотрудниками в органах внутренних дел, «также они понесут наказание в установленном законом порядке»,— подчеркнули в главке.

Суд, в свою очередь, удовлетворил ходатайство следствия: сотрудникам ГАИ избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 суток до 9 декабря 2023 года.

Александра Ларинцева, Пятигорск