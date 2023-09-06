Успенским подрезали внеслужебные связи

Как стало известно «Ъ-Юг», в Ростове начали судить группу экс-полицейских из Краснодарского края, которых обвиняют в причастности к преступному сообществу, организовавшему сбор взяток на посту ДПС в Успенском районе. Суд над бывшими кубанскими полицейскими был перенесен в донскую столицу по требованию заместителя генерального прокурора Андрея Кикотя. По его данным, фигуранты дела имеют внеслужебные связи с обширным кругом сотрудников правоохранительной и судебной системы Краснодарского края, что может повлиять на объективность разбирательства в тамошних судах.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По версии следствия, на посту ДПС «Успенский» действовало организованное преступное сообщество

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ По версии следствия, на посту ДПС «Успенский» действовало организованное преступное сообщество

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

В Ленинском районном суде Ростова начался судебный процесс по уголовному делу, фигурантами которого являются 12 бывших сотрудников полиции Краснодарского края. Их обвиняют в создании преступного сообщества или участии в нем, а также в получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 210, 290, 285 УК РФ).

В частности, в числе фигурантов — служившие в ОМВД России по Успенскому району Краснодарского края бывший начальник райотдела Андрей Новиков и экс-начальник ОЭБиПК Михаил Баканов. Вместе с ними на скамье подсудимых оказались сотрудники районного ГИБДД Сергей Бочкарев, Максим Максимов, Дмитрий Плехов, Евгений Акимов, Андрей Ионов, Игорь Воронцов и Дмитрий Пшеничный.

Еще три фигуранта дела служили в краевом главке в Краснодаре — бывший начальник оперативно-разыскного отдела ОРЧ собственной безопасности краевого ГУ МВД Дмитрий Фролов, а также его подчиненные Руслан Скопенко и Роман Гриненко.

По версии обвинения, в период с июня 2016 года до марта 2020 года на территории Краснодарского края действовало организованное преступное сообщество, в состав которого входили указанные сотрудники МВД.

Госавтоинспекторы несли дежурство на посту ДПС «Успенский» и регулярно получали от водителей взятки за освобождение от ответственности за административные правонарушения и преступления.

Часть полученных средств сотрудники ГИБДД передавали своим руководителям, а также должностным лицам краевого главка. В общей сложности обвинение вменяет в вину фигурантам дела получение взяток на сумму 2 млн руб. Руководителем сообщества обвинение считает командира взвода ДПС ГИБДД Сергея Бочкарева.

Уголовное дело против предполагаемых взяточников было возбуждено в 2020 году, расследование завершилось в начале этого года. После этого заместитель генерального прокурора Андрей Кикоть потребовал изменить территориальную подсудность дела и перенести судебный процесс в Ростов-на-Дону.

Как пояснил прокурор, по информации службы собственной безопасности МВД фигуранты дела имели внеслужебные дружеские отношения с обширным кругом сотрудников правоохранительной и судебной системы Краснодарского края, что может повлиять на объективность разбирательства в местных судах.

Вопрос о переносе процесса с Кубани рассматривался Четвертым кассационным судом, который согласился с требованием заместителя генерального прокурора. «Суд пришел к выводу о необходимости изменения территориальной подсудности дела и передачи его для рассмотрения в Ленинский районный суд Ростова», — говорится в постановлении суда.

Никто из 12-ти подсудимых начинающегося в Ростове процесса свою вину не признал.

Между тем, в деле было еще трое фигурантов, которые согласились с предъявленными обвинениями. В связи с этим их судили отдельно и также в Ростове. В декабре 2022 года Кировский райсуд вынес приговор бывшему начальнику отдела ГИБДД по Успенскому району Илье Макаренко, которому было назначено наказание в виде пяти лет колонии строгого режима. Его бывших подчиненных автоинспекторов Василия Пицыка и Сиртаки Тосунова приговорили соответственно к 4,5 и 3,5 годам колонии общего режима.

Стационарный пост ДПС «Успенский» находится приблизительно в 250 км от Краснодара неподалеку от границы со Ставропольским краем, где начинается федеральная автомобильная трасса Р-217, которая ведет в республики Северного Кавказа. Следствие считает, что работавшие на «Успенском» полицейские в том числе «крышевали» перевозку контрафактного алкоголя.

Вадим Водолазов