В Самаре из огня спасены жители горящего дома на улице Льва Толстого
Пожар произошел в жилом доме в Самаре в минувшую среду. Сообщение о происшествии на ул. Льва Толстого, 128, поступило на пульт дежурного в 21:14 (MSK+1). Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
«Прибывшими пожарно-спасательными подразделениями было установлено, что горят домашние вещи в квартире. Из многоквартирного дома пожарные эвакуировали 14 жителей»,— говорится в сообщении.
Кроме того, еще четверо оказались в дымовой ловушке. Среди них были женщина с ребенком. Огнеборцы вывели их на улицу с помощью спасательного устройства.
Пожар ликвидировали в 21:57 (MSK+1) на площади 4 кв.м. Огонь тушили шесть единиц техники и 29 человек. По информации ведомства, пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем.
Ранее в Самаре произошел пожар в жилом доме на ул. Гагарина. Пламя охватило два этажа.
Пожару предшествовал взрыв бытового газа в одной из квартир. В результате происшествия есть пострадавшие. Возбуждено уголовное дело.