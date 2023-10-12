В Самаре из огня спасены жители горящего дома на улице Льва Толстого

Пожар произошел в жилом доме в Самаре в минувшую среду. Сообщение о происшествии на ул. Льва Толстого, 128, поступило на пульт дежурного в 21:14 (MSK+1). Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

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«Прибывшими пожарно-спасательными подразделениями было установлено, что горят домашние вещи в квартире. Из многоквартирного дома пожарные эвакуировали 14 жителей»,— говорится в сообщении.

Кроме того, еще четверо оказались в дымовой ловушке. Среди них были женщина с ребенком. Огнеборцы вывели их на улицу с помощью спасательного устройства.

Пожар ликвидировали в 21:57 (MSK+1) на площади 4 кв.м. Огонь тушили шесть единиц техники и 29 человек. По информации ведомства, пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем.

Ранее в Самаре произошел пожар в жилом доме на ул. Гагарина. Пламя охватило два этажа.

Пожару предшествовал взрыв бытового газа в одной из квартир. В результате происшествия есть пострадавшие. Возбуждено уголовное дело.

Георгий Портнов