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В Самаре расследуют дело о взрыве газа в жилом доме

В Самаре возбуждено уголовное дело в связи с хлопком газа и последующим возгоранием квартиры на ул. Гагарина в Октябрьском районе. Его расследуют по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Фото: СУ СК РФ по Самарской области

«По версии следствия, пожар произошел в квартире, находящейся на первом этаже указанного дома из-за хлопка бытового газа с последующим возгоранием квартиры, что создало непосредственную угрозу жизни и здоровью жильцам первого подъезда дома»,— говорится в сообщении.

Пламя охватило два этажа здания. Помощь медиков понадобилась 68-летней и 35-летней женщинам и 69-летнему мужчине.

По предварительной информации, 9 октября работники газовой службы проверяли оборудование в доме, и не нашли нарушений. На следующее утро 10 октября жительница одной из квартир «зашла на кухню, услышала шипящий звук, после чего произошло возгорание газа», установили следователи.

Георгий Портнов

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