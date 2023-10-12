Мосбиржа определила концепцию депозитария стран БРИКС

Мосбиржа сформировала концепцию центрального депозитария стран БРИКС и уже направила ее на рассмотрение в Минфин и ВЭБ. Об этом сообщил глава наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов в кулуарах Уральской конференции Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) в Екатеринбурге, его слова приводит РБК.

«Биржа свои предложения направила, но не в БРИКС, а в Минфин и в ВЭБ. Российская Федерация проводит саммит БРИКС в следующем году, повестку которого определяют власти»,— сообщил Сергей Швецов.

По его словам, Мосбиржа планирует создать депозитарий БРИКС с применением технологии распределенных реестров: как юридическое лицо депозитарий существовать не будет. Ранее Сергей Швецов говорил, что, если система будет сосредоточена в одном юрлице, она будет уязвима для санкций.

«То есть это будет блокчейн с нодами у центральных депозитариев стран БРИКС»,— рассказал глава набсовета Мосбиржи. Как пояснил Сергей Швецов, Euroclear имеет взаимные счета с центральными депозитариями практически всех стран БРИКС. «Они работают в две стороны: как доступ Euroclear к инструментам, которые учитывают центральные депозитарии, и как доступ центрального депозитария и его клиентов к тому, что учитывает Euroclear»,— добавил он.

При этом глава набсовета Мосбиржи отметил, что организация депозитария БРИКС будет зависеть от того, захочет ли с ним работать Euroclear. «Если он не захочет вообще и другие западные депозитарии не захотят работать, значит, будут работать две системы. И тогда переток бумаг будет осуществляться через вторичные депозитарии»,— полагает он.

О планах Мосбиржи создать депозитарий на базе БРИКС Сергей Швецов сообщил в середине июня на ПМЭФ-2023. В июле глава ВТБ Андрей Костин предложил создать альтернативу Euroclear и Clearstream в одной из стран Персидского залива.

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Анастасия Ларина