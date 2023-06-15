Глава набсовета Мосбиржи предложил создать международный депозитарий на базе БРИКС

Глава наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов сообщил об идее создать международный депозитарий на базе БРИКС. По его словам, депозитарий мог бы стать альтернативной международным учетным организациям, при этом он будет отличаться своей «открытостью». Предлагается, что один из институтов БРИКС стал бы учредителем.

БРИКС — союз из пяти государств: Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР.

Сергей Швецов напомнил, что существует три международных депозитария — Bank of New York, Clearstream и Euroclear. «Все они подключены ко всем центральным депозитариям стран, соответственно, мы вполне могли бы создать на уровне БРИКС депозитарий, который бы подключился к ''ненедружественным'' странам»,— сказал господин Швецов на Петербургском международном экономическом форуме, его слова приводит «Интерфакс».

Национальный расчетный депозитарий России имеет счета в Euroclear и Clearstream. Они прекратили операции с НРД в марте 2022 года в рамках санкционных ограничений. В результате на счетах европейских депозитариев оказались заморожены активы российских инвесторов.

Лусине Баласян