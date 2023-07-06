Костин предложил создать депозитарный расчетный хаб в странах Персидского залива

Глава ВТБ Андрей Костин предложил создать альтернативный международный депозитарный расчетный хаб, который заменил бы Euroclear и Clearstream. По его словам, хаб можно расположить в одной из стран Персидского залива.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Костин

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Андрей Костин

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Мы предлагаем создать альтернативный международный депозитарный расчетный хаб. Все мы столкнулись с проблемой Euroclear, Clearstream. ... Мы считаем, что центром базирования нового финансового депозитария может (стать) одно из государств Персидского залива, с учетом концентрации большого капитала в этом регионе»,— сказал господин Костин в ходе Финансового конгресса Банка России (цитата по ТАСС).

По мнению главы ВТБ, также следует создать альтернативу международной системе передачи финансовых сообщений SWIFT и разработать новые инструменты привлечения капитала. «Сегодня это в основном еврооблигации. Опять же, вся инфраструктура построена на Западе. Мы предлагаем создать новые инструменты, которые учитывали бы и национальное регулирование валют и рынков»,— объяснил он. Господин Костин считает, что новая финансовая инфраструктура привлечет западных инвесторов и компании.

Инициативу Андрея Костина в ходе конгресса поддержал глава наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов. Однако он отметил, что создание нового депозитарного хаба — «процесс достаточно сложный». «Я думаю, нам надо не просто воссоздать на базе БРИКС или еще кого-то международную структуру, которая формирует глобальные рынки капитала, но, наверное, ее нужно сразу создавать в децентрализованном виде»,— сказал господин Швецов. По его мнению, централизованная структура будет уязвима под санкционным давлением.

В 2022 году Euroclear и Clearstream заблокировали счета Национального расчетного депозитария (НРД) в рамках санкционных ограничений, из-за чего часть бумаг российских инвесторов оказалась заморожена. В июне прошлого года Банк России оценивал объем заблокированных российских активов на счетах НРД в зарубежных депозитариях в 6 трлн руб.

О том, возможен ли процесс обмена российских и зарубежных активов, — в материале «Ъ» «ЦБ копит на замороженное».

Милена Костерева