Руководитель исполкома новосибирских единороссов стала депутатом заксобрания

Глава регионального исполкома «Единой России» (ЕР) в Новосибирской области Юлия Швец получила вакантный мандат депутата законодательного собрания Новосибирской области. Об этом сообщили в избирательной комиссии региона.

Мандат стал вакантным после того, как региональный парламент досрочно лишил депутатских полномочий Глеба Поповцева. Ранее, в июне этого года, Октябрьский районный суд Новосибирска признал его виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения) и оштрафовал на 300 тыс. руб. Господина Поповцева исключили из партии.

Выборы в заксобрание прошли в сентябре 2020 года. Господин Поповцев был избран по партийному списку ЕР от территориальной группы кандидатов №18, в списке которых он занимал первую строчку. Юлия Швец, согласно данным ГАС «Выборы», занимала вторую строчку в территориальной группе №28. Она является руководителем исполнительного комитета регионального отделения (РО) ЕР. Как уточнили в пресс-службе РО партии, этот пост госпожа Швец сохранит.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», в феврале этого года председатель ЗАО племзавод «Ирмень» Олег Бугаков (ЕР) получил мандат депутата новосибирского заксобрания после того, как его сдал Александр Терепа, назначенный руководителем регионального отделения Социального фонда России.

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Валерий Лавский