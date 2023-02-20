Руководитель племзавода «Ирмень» стал депутатом новосибирского заксобрания

Олег Бугаков получил мандат депутата законодательного собрания Новосибирской области, который ранее сдал Александр Терепа. Об этом сообщил на сессии областного парламента 20 февраля заместитель руководителя фракции «Единой России» Валерий Ильенко.

По его словам, соответствующее решение приняла избирательная комиссия Новосибирской области. Как сообщал «Ъ-Сибирь» господин Терепа, избранный по списку «Единой России», попросил прекратить его депутатские полномочия после того, как был назначен руководителем регионального отделения Социального фонда России.

Олег Бугаков является председателем ЗАО племзавод «Ирмень» – одного из крупнейших сельскохозяйственных предприятий Новосибирской области. Спикер заксобрания Андрей Шимкив пожелал новому депутату «достойно продолжать дело своего отца». Юрий Бугаков долгое время возглавлял «Ирмень» и неоднократно избирался депутатом заксобрания. Он скончался в 2020 году.

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Валерий Лавский