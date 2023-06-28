Суд назначил штраф 300 тыс рублей депутату заксобрания Новосибирской области по делу о мошенничестве

В Октябрьском райсуде Новосибирска сегодня завершилось рассмотрение уголовного дела депутата регионального парламента Глеба Поповцева. По ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения) ему назначили штраф 300 тыс. руб. , передает корреспондент «Ъ-Сибирь» из зала суда. Будет ли обжалован приговор неизвестно. «Подумаем»,– сказал депутат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Законодательного собрания Новосибирской области Фото: Пресс-служба Законодательного собрания Новосибирской области

Дело в отношении Глеба Поповцева возбудили в ноябре 2021 года. Основанием послужили материалы УФСБ по Новосибирской области. Согласно версии Следственного комитета, депутат якобы фиктивно устроил на должность помощника свою знакомую, начисленная ей зарплата поступала на банковскую карту, которой пользовался парламентарий. Ущерб, причиненный заксобранию Новосибирской области, правоохранительные органы оценили почти в 850 тыс. руб. По решению суда обвиняемого поместили под домашний арест, в последующем ему смягчили меру пресечения. На следствии и судебном процессе Глеб Поповцев вину не признал.

Глеб Поповцев окончил Санкт-Петербургское высшее военно-топографическое командное училище и Российскую академию народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ. В региональном заксобрании он работает второй созыв, входит в комитет по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности, состоит в комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции. До мая 2022 года он возглавлял сельхозпредприятие АО «Ярковское». После возбуждения уголовного дела «Единая Россия» приостановила членство Глеба Поповцева в партии.

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Константин Воронов