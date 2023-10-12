Компания Фридмана LetterOne получила рекордный убыток в размере $7,85 млрд

Инвестиционная компания LetterOne, которая принадлежит миллиардеру Михаилу Фридману и его партнерам, по итогам 2022 года зафиксировала рекордный убыток в размере $7,85 млрд. Об этом говорится в отчете LetterOne за 2022 год, выпущенном 24 августа. Внимание на отчетность обратило издание Forbes.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Согласно данным отчета, у инвестиционной компании снизилась стоимость всех активов, за исключением турецкого сотового оператора Turkcell — $723 млн на конец 2022 года и $592 млн годом ранее. Наибольший убыток принесли частные капиталовложения (минус $2,5 млрд) и доля в немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea ( минус $2,3 млрд).

Суммарный убыток инвестиционной компании за 2022 год составил $7,85 млрд. До этого рекордным по убыткам для LetterOne был 2014 год — тогда она потеряла $6,1 млрд.

Стоимость чистых активов LetterOne за 2022 год сократилась с $26,8 млрд до $18,7 млрд. Forbes обращает внимание, что капитал компании впервые с момента ее создания в 2013 году опустился ниже $20 млрд. На конец 2013 года стоимость активов составляла $30,62 млрд и за девять лет сократилась почти на 40%.

Изначально основной частью активов инвестиционной компании LetterOne владели бизнесмены Михаил Фридман, Герман Хан, Алексей Кузьмичев и Петр Авен — в марте 2022 года они вышли из совета директоров. Позже Герман Хан и Алексей Кузьмичев передали свои доли Андрею Косогову, который не находится под санкциями.

19 сентября по отношению к Михаилу Фридману санкции ужесточило правительство Великобритании, где последние годы проживал бизнесмен. После этого бизнесмен рассказал изданию Bloomberg, что переехал в Израиль, а сейчас находится в Москве.

LetterOne принадлежит также 47,9% акций Veon, которая, по данным «Ъ», на прошлой неделе согласовала условия сделки по передаче российского «Вымпелкома» (бренд «Билайн»). Актив достанется топ-менеджменту, сделка не предполагает обратного выкупа и будет полностью безденежной.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Вымпелком" у аппарата».

Петр Бузлаев