Новак ожидает рекордного роста глобального спроса на нефть в 2023 году

Вице-премьер РФ Александр Новак считает, что глобальный рост спроса на нефть станет рекордным в 2023 году без учета периода восстановления после кризиса на фоне пандемии. Он призвал обеспечить рост потребления инвестиционными ресурсами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

«Мы наблюдаем рост спроса. В этом году рост спроса на нефтяном рынке, на мой взгляд, будет исторически рекордным»,— сказал господин Новак на Российской энергетической неделе (цитата по «Интерфаксу»).

Россия ожидает прирост спроса на нефть «где-то 2,4 млн баррелей» в сутки. «И это, по оценкам экспертов, продолжится, и к 2030 году общее потребление в мире составит 116–118 млн баррелей в сутки»,— добавил вице-премьер.

Международное энергетическое агентство ожидает, что ограничение на добычу нефти странами ОПЕК+ приведет к ее значительному дефициту на мировом рынке во второй половине 2023 года. МЭА фиксируют, что предложение нефти не поспевает за растущим спросом. Однако уже после публикации прогноза цены на нефть начали падать на фоне замедления роста глобальной экономики.

О прогнозе МЭА — в материале «Ъ» «МЭА фиксирует недолив».

Леонид Уварчев