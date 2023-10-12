Финский МИД расследует разговор пранкеров Вована и Лексуса с главой ведомства

Министерство иностранных дел Финляндии проводит расследование по делу о мошенничестве после разговора главы ведомства Элины Валтонен с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус). Пранкеры в разговоре представились «одним из африканских политиков».

Как уточнил МИД Финляндии в соцсети X, разговор «не вызвал подозрений» у Элины Валтонен, а во время беседы она не касалась секретной информации. При этом ведомство намерено принять меры, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.

Вован и Лексус сообщили о разговоре с главой финского МИДа 11 октября. Пранкеры утверждали, что в ходе звонка Элина Валтонен говорила о тратах на оборону от «непредсказуемой и агрессивной» России.

Ранее от лица политиков разных стран Вован и Лексус разговаривали с бывший госсекретарем США Генри Киссинджером, экс-главой МИД Британии Уильямом Хейгом, главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, президентом Польши Анджеем Дудой.

Лусине Баласян