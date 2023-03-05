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Коммерсантъ FM
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обновлено 17:57

YouTube заблокировал канал пранкеров Вована и Лексуса

YouTube заблокировал канал пранкеров Вована и Лексуса «Шоу Вил», а также канал «Телега онлайн». Теперь при попытке зайти на эти каналы появляется надпись, что «акканут заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube». Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) известны своими розыгрышами известных людей по телефону. Причиной блокировки мог стать пранк, опубликованный 1 марта, участником которой стал экс-глава МИД Британии Уильям Хейг, заявил в беседе с ТАСС господин Кузнецов.

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) (слева) и Алексей Столяров (Лексус)

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) (слева) и Алексей Столяров (Лексус)

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) (слева) и Алексей Столяров (Лексус)

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В разговоре с пранкерами, которые позвонили господину Хейгу от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко, он сообщил, что и сейчас регулярно общается с премьер-министром Риши Сунаком и указывает ему на необходимость увеличения поставок вооружений на Украину.

«Это сделано для того, чтобы не дать зарубежной аудитории услышать своих же политиков — вот главная причина»,— назвал Вован причину блокировки. Основной канал пранкеров на YouTube со 150 тыс. подписчиков был заблокирован в марте 2022 года.

На YouTube запрещены спам, мошенничество и прочие виды обмана пользователей, также видеохостинг стремится обеспечить безопасность всех зрителей и авторов YouTube, особенно несовершеннолетних, следует из правил сообщества. Среди прочего на YouTube запрещены дискриминационные высказывания, эксплуататорское поведение, преследования и сцены насилия.

Это не первый раз, когда платформа блокирует каналы пранкеров — такое уже происходило в июне 2022 года. Тогда Владимир Кузнецов говорил, что это могло произойти после пранка с экс-президентом США Джорджем Бушем-младшим. Ему они представились украинским лидером Владимиром Зеленским.

YouTube с начала 2022 года регулярно блокирует российские аккаунты, например RT и Sputnik. В ответ звучат призывы блокировать YouTube в России. Минцифры такую необходимость регулярно отвергает.

Мария Федотова

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