Хакасские единороссы остались при своем

Верховный совет (ВС) Хакасии в среду избрал своим представителем в Совете федерации единоросса Александра Жукова, занимавшего этот пост с февраля 2019 года. Ранее местные СМИ не исключали, что сенатором может стать многолетний спикер ВС Владимир Штыгашев, который накануне осенних выборов перешел из «Единой России» в КПРФ. Выступая перед депутатами, господин Жуков заявил о готовности сотрудничать на благо региона с Олегом Земцовым, назначенным в Совфед главой республики, коммунистом Валентином Коноваловым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Жуков

Фото: Александр Колбасов, Коммерсантъ Александр Жуков

Фото: Александр Колбасов, Коммерсантъ

ВС Хакасии стал предпоследним региональным парламентом, определившимся со своим представителем в Совете федерации по итогам сентябрьских выборов (Собрание депутатов Ненецкого автономного округа должно решить этот вопрос на следующей неделе). Избранием сенатора в республике фактически завершилось распределение руководящих постов после масштабной и конкурентной выборной кампании. По ее итогам Валентин Коновалов (КПРФ) во второй раз стал главой Хакасии, а «Единая Россия» (ЕР) получила квалифицированное большинство в ВС. Главный конкурент коммуниста, депутат Госдумы от ЕР Сергей Сокол за неделю до голосования из-за болезни снялся с выборов главы региона, но как лидер партсписка единороссов на парламентских выборах был избран спикером ВС.

До этого парламентом в течение более 30 лет бессменно руководил Владимир Штыгашев, оставшийся на этом посту и после того, как в 2018 году ЕР потеряла большинство в ВС. Перед выборами-2023 83-летний ветеран хакасской политики вышел из ЕР и занял вторую строчку в партсписке КПРФ на парламентских выборах. После уверенной победы ЕР (партия получила в ВС 34 мандата из 50, КПРФ — 14, ЛДПР — два) группа членов президиума Совета старейшин хакасского народа призвала депутатов для сохранения «межнационального согласия» вновь избрать спикером представителя коренной национальности. Это пожелание не было выполнено, однако на пост вице-спикера ЕР провела председателя Совета старейшин Петра Воронина.

Хотя предвыборная борьба в Хакасии была весьма острой, выборы сенатора от ВС прошли довольно спокойно. Единороссы предложили переизбрать на этот пост Александра Жукова, и он остался единственным выдвинутым кандидатом. Отметим, что его избрание сенатором в феврале 2019 года стало результатом межпартийного компромисса, так как необходимого для этого большинства не было ни у ЕР, ни у КПРФ.

Между тем в середине сентября господин Жуков был назначен руководителем фракции ЕР в хакасском парламенте. В региональном отделении партии это кадровое решение не комментировали, а местные СМИ в связи с этим не исключали, что кресло сенатора от ВС может получить Владимир Штыгашев. При этом депутат ВС Михаил Молчанов (ЛДПР) сказал “Ъ”, что ему неизвестно, чтобы на пост члена Совфеда обсуждались какие-то другие кандидатуры, кроме Александра Жукова. А политолог Сергей Комарицын считает, что переназначение единоросса произошло в рамках оформленного «на московском уровне» пакетного соглашения о распределении власти в Хакасии.

Сам господин Жуков в своих выступлениях в ВС 11 октября ни до избрания сенатором, ни после подведения итогов голосования ни разу не упомянул свою партию, зато всячески подчеркивал необходимость «командной работы» в интересах региона. «Такой подход мы уже обсуждали с коллегой — сенатором от республиканского правительства Олегом Земцовым (был избран в ВС по партсписку КПРФ, но отказался от мандата.— “Ъ”). Олег Александрович — энергичный человек и высококвалифицированный юрист. Здорово, что у нас есть взаимопонимание о том, что Хакасия остро нуждается в проектах развития, поддержки и сохранения своей уникальной, ни на что не похожей по мощности, силе и красоте территории»,— заявил, в частности, Александр Жуков.

Правда, в ходе сессии депутат Олег Иванов (КПРФ) предложил перенести выборы сенатора, чтобы сначала компетентные органы разобрались в деятельности ООО «Абазинский рудник», которое в 2016–2019 годы возглавлял Александр Жуков. Коммунист даже попросил считать свое выступление обращением в правоохранительные органы. Но, как пояснил “Ъ” руководитель фракции КПРФ Валерий Старостин, это была личная инициатива депутата.

Таким образом, расклад политических сил в Хакасии по итогам выборов-2023 фактически повторил ситуацию до начала кампании. Выдвиженец КПРФ по-прежнему возглавляет исполнительную власть, пост спикера парламента все так же занимает член «Единой России», а два сенатора от республики представляют обе ведущие партии региона.

Валерий Лавский, Новосибирск