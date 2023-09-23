В Мелитополе открыли первый на присоединенных территориях исторический парк

В Мелитополе состоялось открытие мультимедийного исторического парка «Россия — моя история». Открытие посетил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Исторический парк — интерактивная музейная экспозиция об истории России и Мелитополя с древних времен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко (в центре) на открытии мультимедийного исторического парка «Россия — моя история» в Мелитополе

Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко (в центре) на открытии мультимедийного исторического парка «Россия — моя история» в Мелитополе



«Задача этого уникального проекта в том, чтобы у каждого жителя Запорожской области, Новороссии, Херсонской области, соседних регионов была возможность, придя сюда, почувствовать эту историческую связь времени»,— сказал господин Кириенко на открытии парка, передает «РИА Новости».

Губернатор Запорожский области Евгений Балицкий, также посетивший церемонию, сказал, что со временем подобных парков будет больше, поскольку они призваны «вспоминать нашу историю».

Экспозиция рассказывает о крещении Руси, борьбе с татаро-монгольским игом, завоевании Сибири. Инициатор проекта — митрополит Тихон Шевкунов. Сергей Кириенко отметил, что в первые его визиты здание, в котором располагается исторический парк, было почти разрушено.

«Россия — моя история» — первый исторический парк на присоединенных к РФ регионах Украины. В марте 2023 года сообщалось, что парк также откроется в Севастополе, там будет показана экспозиция Музея Крыма с античных времен и до наших дней.

Лусине Баласян