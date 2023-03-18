Качнется купол мира

18 марта, в годовщину воссоединения Крыма и Севастополя, президент России Владимир Путин неожиданно прилетел в Севастополь и изучил новые для города масштабные объекты. Специальный корреспондент «Ъ» Андрей Колесников — о том, как и где это происходило.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: губернатор Севастополя Михаил Развожаев, президент России Владимир Путин и митрополит Тихон (Шевкунов)

Фото: пресс-служба президента РФ Слева направо: губернатор Севастополя Михаил Развожаев, президент России Владимир Путин и митрополит Тихон (Шевкунов)

Фото: пресс-служба президента РФ

То, что Владимир Путин вдруг оказался в Севастополе, стало большим сюрпризом. Вообще-то предполагалось, что он оценит новые объекты в Севастополе при помощи видеосвязи. Между тем в какой-то момент, уже после того как российский президент улетел из города, выяснилось, что он там был. Меры предосторожности были беспрецедентными даже с учетом обычных в таких случаях.

Видимо, для господина Путина это был вызов: не полететь в этом году в Крым он не мог и принял в конце концов такое решение. Тем более после того, как Международный уголовный суд в Гааге предъявил ордер на его арест (то есть терять теперь вообще уже нечего).

В Севастополе российский президент приехал в историко-археологический парк «Херсонес Таврический». Здесь кроме губернатора Севастополя Михаила Развожаева его встретил председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Тихон (Шевкунов). С Владимиром Путиным, по данным «Ъ», не было даже личных оператора и фотографа, так что потом фотографии и видео собирали среди тех, кто был, то есть в основном с участников мероприятия (на улице ждала камера ВГТРК, но это не считается: все события происходили внутри помещений). То есть фотографы были не личные, а уличные.

На территории парка, где несколько лет назад Владимир Путин уже был вместе с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони, построен (силами Минобороны, безусловно) прежде всего детский центр «Корсунь» — филиал «Артека».

— Меньше года все это строили,— показывал владыка Тихон президенту.— Вот военные строители (тоже показал.— «Ъ»)... Пойдемте дальше... Здесь картинки развесим...

— А кто у вас основной спонсор? — перебил его Владимир Путин.

— Токарев и Дюков,— быстро и предметно среагировал владыка.

— «Транснефть» и «Газпром нефть»,— кивнул президент.

Зачем-то ему надо было знать.

— Такой школы искусств, наверное, в России больше нет...— оглядывал Владимир Путин помещения.— Не в каждом университете такие аудитории...

— Конечно! — подхватывал владыка Тихон.— И самое главное, сорок тыщ детей!..

Конечно, нет больше нигде. Если сорок тыщ одних детей...

— Потом покажем музей христианства,— пообещал владыка Тихон.— Огромный музей! С куполом таким же, как Святая София, 33 метра! Естественно, там проекция и все... Будет потрясающая экспозиция «История Крыма и Новороссии» (они теперь неотделимы.— «Ъ»)... И, конечно, в первую очередь будет музей античности и Византии (странно, что и их не объединили.— «Ъ»). Мы выводим нынешний музей, в котором уже 200 тыс. артефактов, мы не можем... они в маленьких монастырских помещениях... Им теперь дается 11 тыс. квадратных метров площадей... И там же будет Международный центр археологии...

Было полное впечатление, что ходом строительства руководит именно митрополит Тихон.

— Кроме того,— продолжал он,— здесь произошло еще потрясающее археологическое событие! Здесь велись раскопки на 81 тыс. квадратных метров! Нигде в истории и никогда не было, чтобы в одном месте велись такие раскопки.

— Даже в советское время не было? — поинтересовался Владимир Путин.

Всегда есть смысл сравнить с эталонной единицей измерения.

— Ни в советское, ни в досоветское, ни в мире — нигде такого не было! — гарантировал владыка Тихон, обретающий себя в публичной мирской плоскости.— Найдено более 3 млн артефактов!

— А чтобы все осуществилось, надо слова благодарности сказать «Газпром нефти» и «Транснефти»,— не забыл о мирском и российский президент.

Вот зачем ему надо было знать. Он готовился.

— Все получается, короче? — уточнил Владимир Путин у митрополита Тихона в коридоре.

— Да-да-да, все слава Богу!..— поспешил заметить владыка Тихон и кстати вспомнил: — Святейший интересуется...

— Его поддержка-то нам нужна! — заверил президент.

Не все же должно быть наоборот.

— Благословение, молитвы... Конечно...— согласился митрополит Тихон.

В следующем кабинете владыке Тихону что-то шепнул директор «Артека» Константин Федоренко.

— А, да! — спохватился митрополит Тихон.— Еще здесь будут обучаться советники-консультанты!

Осенили упоминанием всуе и их.

Музей христианства, окончательно утверждающий, откуда и куда оно, собственно говоря, пошло, пока еще существует в основном в видеопроекциях. Но можно не сомневаться, что Минобороны в рекордные сроки справится и с этим объектом (иногда до конца не понятно, что у него получается быстрее: строить или разрушать. И то и другое происходит в три смены).

— Вот такое построится! — любовался владыка Тихон.— А это будет храм-парк... Представляете, летом, когда жарко, в храме — дисперсные фонтаны! Уникальное тоже... И открывается купол... Представляете, вот так вот: купол!.. Если ночные службы, то под звездным небом...

Открытое небо, особенно в таких местах, особенно звездное, то есть в ночи, сейчас вообще-то не очень поощряется.

— А представляете, как крестный ход будет вот так вот идти через весь город туда...— мечтал митрополит Тихон.

Проект и правда захватил его.

Сооружение и в самом деле может затмить даже храм вооруженных сил в подмосковном парке «Патриот» (там фонтаны вынесены наружу, да и купол, признаться, по всем признакам стационарный — хотя поди, конечно, знай... Может, и шахта в полу одновременно открывается...). А это ведь трудно было себе даже представить.

— Древнюю подземную реку Кераон откопали! — рассказал владыка Тихон.— Здесь еще раскопки вести несколько десятилетий...— В античности была, была под землей, а теперь прозрачнейшая река!.. А там — реконструкция древнего города... Еда античная, еда викингов, сувениры...

Владимир Путин дал понять, что пора идти уже.

— Спасибо, что дали возможность реализовать! — поблагодарил митрополит Тихон и поправился: — Придумали и дали возможность реализовать!

Да, для российского президента это все равно что «Сириус».

— Продолжайте в том же духе,— благословил Владимир Путин владыку Тихона, уже сев за руль машины, на которой и приехал.

Нет, это был не Aurus, который, видимо, сюда не настолько эффективно доставить на пару часов, чем комплекс С-400 — навсегда, а Land Cruiser. (Возможно ведь, что и приходится выбирать.)

— И вы тоже! — расчувствовался Михаил Развожаев.

В этом-то можно было не сомневаться.