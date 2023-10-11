ЕС призвал соцсети бороться с незаконным контентом с учетом ситуации в Израиле

Европейский союз призвал технологические компании оперативно удалять нарушающий законы контент их социальных сетей, пригрозив в противном случае серьезными последствиями, сообщает Reuters. Призыв связан с тем, что в условиях ситуации в Израиле в соцсетях резко вырос объем дезинформации по поводу разворачивающегося конфликта, в том числе сфальсифицированные фото- и видеоматериалы, а также контент со сценами насилия.

Накануне, 10 октября, еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон направил Илону Маску требование удалить дезинформацию с платформы X (бывший Twitter), предупредив, что соцсеть используется для распространения незаконного контента и недостоверной информации в условиях кризиса на Ближнем Востоке. Господин Маск уже отреагировал на это обращение еврокомиссара, попросив привести конкретные примеры дезинформации в X, перечислить нарушения, «чтобы общественность могла их увидеть». Сегодня, 11 октября, господин Бретон направил аналогичное письмо главе Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) Марку Цукербергу, потребовав неукоснительно исполнять европейские законы в части контроля контента соцсетей. Еврокомиссар подчеркнул, что у соцсетей есть 24 часа на то, чтобы отчитаться перед Еврокомиссией, каким образом они борются с вредоносным контентом на своих платформах.

В комментариях для Reuters представители Еврокомиссии отметили, что «размещаемый онлайн контент, который может ассоциироваться с "Хамасом", расценивается как террористический контент, является незаконным и должен удаляться в соответствии с законом "О цифровых услугах" (DSA) и регламентом о борьбе с распространением террористического контента онлайн». За нарушение закона о цифровых услугах на компанию может быть наложен штраф в размере до 6% от оборота. В случае повторных нарушений компании может быть запрещено работать в Европе.

Подробнее о войне на Ближнем Востоке читайте в интервью «Ъ» с послом Израиля в России Александром Бен Цви.

Алена Миклашевская