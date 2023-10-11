Маск попросил ЕК привести примеры дезинформации в соцсети X об атаках в Израиле

Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал заявление еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, обвинившего соцсеть X (бывший Twitter) в распространении дезинформации о конфликте между Израилем и «Хамасом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илон Маск

Фото: Gonzalo Fuentes/File Photo, Reuters Илон Маск

Фото: Gonzalo Fuentes/File Photo, Reuters

«Наша политика такова, что все является открытым источником и прозрачно, подход, который, насколько мне известно, ЕС поддерживает. Пожалуйста, перечислите нарушения, на которые вы ссылаетесь в X, чтобы общественность могла их увидеть»,— написал господин Маск в комментарии к посту господина Бретона.

Накануне Тьерри Бретон опубликовал в соцсети X скриншот официального обращения к Илону Маску. Он заявил, что после нападения «Хамаса» на Израиль Еврокомиссия обнаружила «признаки» распространения в соцсети незаконного контента и дезинформации. Господин Бретон потребовал от Илона Маска отчитаться перед ЕК о проделанной работе по фильтрации контента.

8 октября, на следующий день после начала атаки «Хамаса» на Израиль, Илон Маск опубликовал пост в X, в котором прокомментировал позицию Ирана в связи с обострением конфликта. Его пост помечен как нарушающий правила платформы.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Жесткие секторальные санкции».

Лусине Баласян