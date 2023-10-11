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Трубнодостижимый компромисс

НОВАТЭК продаст газопровод в Мурманск «Газпрому» после постройки

НОВАТЭКу и «Газпрому» при посредничестве президента РФ удалось согласовать схему строительства крупного газопровода до перспективного проекта НОВАТЭКа «Мурманский СПГ». Согласно договоренности, магистральную трубу длиной 1,3 тыс. км и мощностью 40 млрд кубометров в год, с учетом потребностей в газификации Карелии и Мурманской области, будет строить НОВАТЭК. Как выяснил “Ъ”, затем НОВАТЭК продаст газопровод «Газпрому» в рассрочку и при этом будет платить ему тариф на транспорт газа. Это позволит реализовать проект без инвестиций «Газпрома» и не разрушая монополию компании на владение магистральными газопроводами. По оценке аналитиков, строительство трубы обойдется минимум в 400 млрд руб. и может занять до четырех лет.

НОВАТЭК сам простроит магистральный газопровод до Мурманска, но в итоге он все равно достанется «Газпрому»

НОВАТЭК сам простроит магистральный газопровод до Мурманска, но в итоге он все равно достанется «Газпрому»

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

НОВАТЭК сам простроит магистральный газопровод до Мурманска, но в итоге он все равно достанется «Газпрому»

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон сообщил 11 октября, что газопровод Волхов—Мурманск, который будет питать завод «Мурманский СПГ», а также регионы прохождения магистрали будет строить НОВАТЭК. По его словам, с учетом газификации Карелии и Мурманской области решено увеличить мощность будущей трубы с 30 млрд до 40 млрд кубометров.

«Для "Мурманского СПГ" мощность газопровода — 30 млрд кубометров. Правительственное решение было — пересмотреть это решение. Мы его пересмотрели, и он будет строиться на 40 млрд кубометров, что позволит удовлетворить все потребности в газоснабжении как севера Карелии, так и Мурманской области»,— сообщил господин Михельсон (цитата по «Интерфаксу»).

Как позднее пояснил президент Владимир Путин, на газификацию регионов пойдет до 10 млрд кубометров: «Магистраль будет проложена для проекта по производству СПГ на Кольском полуострове, но часть ее мощностей, а именно 10 млрд кубометров в год, пойдут на снабжение предприятий и социальных объектов, жилых домов в Карелии и Мурманской области, на развитие экологичной электрогенерации».

По данным “Ъ”, после завершения строительства газопровод будет продан «Газпрому» в рассрочку, НОВАТЭК при этом будет оплачивать тариф за прокачку газа.

Как отмечают собеседники “Ъ”, утвержденная правительством схема позволяет не нагружать инвестпрограмму «Газпрома», а также сохраняет его монополию на владение магистральными газопроводами (входящими в Единую систему газоснабжения, ЕСГ), установленную законом о газоснабжении.

В НОВАТЭКе и «Газпроме» на запрос “Ъ” не ответили. В частности, компании не пояснили, каков будет срок рассрочки, предполагаемый срок введения газопровода в эксплуатацию и ожидаемая стоимость строительства. Леонид Михельсон прежде оценивал протяженность газопровода Волхов—Мурманск в 1,3 тыс. км. Он также говорил, что его «надо начинать строить завтра, чтобы в 2027 году он был».

НОВАТЭК прорабатывает возможность строительства нового крупнотоннажного СПГ-проекта в Мурманской области, состоящего из трех линий сжижения мощностью по 6,8 млн тонн. Первые две из них планируется запустить в конце 2027 года, третью — в конце 2029 года. «Мурманский СПГ» будет снабжаться газом с собственных месторождений НОВАТЭКа на юге полуострова Гыдан. Для запуска двух очередей СПГ-завода в 2027 году НОВАТЭКу потребуется минимум 22 млрд кубометров газа, не считая объемов, которые могут пойти на газификацию регионов.

Для реализации проекта НОВАТЭКу требовалось договориться с «Газпромом» о разрешении на подключение газопровода Волхов—Мурманск к ЕСГ. Также НОВАТЭКу нужно было получить право экспорта СПГ с нового завода. Как сообщал 9 октября глава Минэнерго Николай Шульгинов в Госдуме, президент дал поручение принять законодательные решения о доступе проекта «Мурманский СПГ» к экспорту.

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Предложенная схема строительства газопровода может стать достаточно распространенной в условиях ограниченных финансовых ресурсов «Газпрома», полагает Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов. «До этого такие механизмы практиковались в электросетевом хозяйстве: строительство подстанций инвестором с последующей передачей в эксплуатацию или продажей ТСО. Но это не применялось в строительстве магистральных газопроводов в зоне ЕСГ»,— замечает он.

По оценкам Сергея Кондратьева, стоимость строительства превысит 400 млрд руб. Он напоминает, что в 2022 году власти Мурманской области оценивали проект в 350 млрд руб., при этом предполагалась намного меньшая мощность. Эксперт также приводит в качестве примера стоимость газопровода «Газпрома» Ухта—Торжок-2 (973 км, мощность 45 млрд кубометров), которая в текущих ценах составляет около 300 млн руб. за 1 км. «Вполне возможно, что НОВАТЭКу удастся построить газопровод дешевле благодаря жесткому контролю над подрядчиками и получению скидок у поставщиков»,— считает он.

Сергей Кондратьев полагает, что «прокладка даже в ударном темпе займет не менее двух лет», а НОВАТЭКу придется решать проблему с оборудованием для компрессорных станций, учитывая текущий дефицит отечественных газовых турбин средней мощности.

Исходя из заявленных параметров стоимость строительства газопровода с компрессионными станциями может стоить порядка 800 млрд руб., считает консультант компании «Имплемента» Евгения Попова. По ее оценкам, инвестиционный тариф на прокачку составит около 2 тыс. руб. за 1 тыс. кубометров (150 руб. за 100 км), а строительство трубы займет минимум четыре года.

Татьяна Дятел

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