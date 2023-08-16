Стой, трубить буду

По данным “Ъ”, независимые производители газа — «Роснефть» и НОВАТЭК — недовольны разработанной ФАС методикой расчета тарифа на транспорт газа по магистральным газопроводам, считая, что она благоприятствует «Газпрому». Компании считают, что методика не устраняет хронические недостатки системы расчета тарифа, оценивают свою переплату «Газпрому» за транспортировку газа с 2015 года в более чем 400 млрд руб. и призывают снизить тариф. Собеседники “Ъ” указывают, что и «Газпром», из-за того что тариф для независимых производителей не индексировался с 2015 года, недополучил около 800 млрд руб. выручки, а вопрос необходимо рассматривать более комплексно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

Независимых производителей газа не устраивает разработанная ФАС и уже направленная в Минюст методика расчета тарифа на транспорт газа с переходом на схему «вход-выход». Руководители «Роснефти» Игорь Сечин и НОВАТЭКа Леонид Михельсон в начале августа направили соответствующее письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, говорят источники “Ъ”, знакомые с его содержанием. Топ-менеджеры считают, что приказ ФАС нужно отменить, а до утверждения новой методики рассмотреть снижение тарифа до экономически обоснованного уровня. Тариф на транспорт газа для независимых производителей не повышался с 2015 года.

«Газпром» — единственный собственник магистральных газопроводов в рамках Единой системы газоснабжения (ЕСГ), поэтому остальные производители газа, включая крупнейших его конкурентов на внутреннем рынке — НОВАТЭК и «Роснефть», должны платить монополии за транспортировку. Вместе с тем «Газпром» не раскрывает большое количество информации, касающейся транспортировки газа, в том числе о наличии свободных мощностей в системе и реальной стоимости ее эксплуатации, что вызывает массу вопросов у независимых производителей. Они, в частности, полагают, что реальный уровень тарифа для «Газпрома» ниже, чем у независимых производителей, и монополия фактически финансирует за их счет экспортные газопроводы, к которым они не имеют доступа. Сейчас споры о величине тарифа на прокачку и особенностях его применения могут обостриться, поскольку из-за снижения экспорта «Газпрома» в Европу образовался значительный профицит мощностей и одновременно дефицит тарифных поступлений.

Сейчас стоимость транспортировки газа рассчитывается исходя из установленных ставок прокачки 1 тыс. кубометров газа на 100 км: точкой входа является либо ПХГ, либо компрессорная станция на месторождении (в основном располагаются в Западной Сибири и ЯНАО), точка выхода — регион потребления. ФАС предлагает новую методику «вход-выход», согласно которой ЕСГ делится на зоны, в каждой из которых будут располагаться точки входа/выхода. Эта система, по мнению ФАС, позволит создать в каждой из макрозон виртуальный балансовый пункт, на котором могли совершаться биржевые и внебиржевые сделки.

ФАС направила проект приказа об изменении методики расчета тарифов в Минюст, не учтя позиции участников газового рынка, а также Минэнерго и Минэкономики, утверждают господа Сечин и Михельсон. Топ-менеджеры указывают, что принцип расчета тарифов по схеме «вход-выход» сохраняет старые подходы к определению затрат на транспортировку газа для независимых игроков, «что не позволяет обеспечить справедливое тарифообразование». В частности, они указывают, что при установлении тарифов для независимых производителей были учтены капитальные вложения «Газпрома» в развитие ЕСГ в 479 млрд руб. в год, однако фактические вложения с 2015 года постоянно снижались и в 2021 году составили 161,9 млрд руб. Это привело к увеличению разрыва между фактической инвестиционной составляющей тарифной выручки и учтенной при тарифном регулировании, накопленная за семь лет сумма отклонений достигает 1,8 трлн руб. В итоге, по расчетам независимых производителей, они переплатили за услуги «Газпрома» по транспортировке газа 431 млрд руб.— это в два раза больше, чем годовая выручка «Газпрома» от оказания таких услуг.

НОВАТЭК и «Роснефть» критикуют методику ФАС за то, что она не исправляет подходы к определению расходов на транспортировку газа на внутренний рынок и на экспорт, а также порождает двойной учет затрат: в тариф включаются как капитальные вложения «Газпрома», так и возникающая по ним амортизация. Кроме того, методика, несмотря на переход на систему «вход-выход», все равно сохраняет привязку к маршрутизации поставок (именно «Газпром» определяет, есть ли возможность поставить газ в ту или иную точку). Это, по мнению независимых производителей, дает «Газпрому» как собственнику ЕСГ инструмент косвенного регулирования внутреннего рынка газа за счет определения зон доступности для пользователей услуг.

В ФАС “Ъ” сообщили, что не получали обращение. В «Роснефти», «Газпроме», аппарате Михаила Мишустина “Ъ” не ответили.

В НОВАТЭКе сообщили, что исходят «из необходимости выполнения указания президента РФ об обеспечении равных экономических условий деятельности собственника ЕСГ и независимых производителей». «До настоящего времени данное поручение главы государства в полном объеме не реализовано, в том числе не принята методика расчета тарифов, обеспечивающая справедливое тарифообразование на услуги по транспортировке газа»,— отметили в компании. НОВАТЭК планирует построить СПГ-завод в Белокаменке Мурманской области, для чего компании необходимо построить газопровод от Волхова длиной 1,4 тыс. км, а также подключить его к ЕСГ. В НОВАТЭКе пояснили “Ъ”, что газопровод Волхов—Мурманск будет иметь статус газопровода-отвода, а не магистрального газопровода (последними разрешено владеть только «Газпрому»). В компании добавили, что рассчитывают на вступление в силу с 1 сентября правил технологического присоединения, обеспечивающих недискриминационный доступ при присоединении к магистральным газопроводам (утверждены постановлением правительства №1898 от 1 ноября 2021 года). «Исполнение вышеуказанного поручения президента и вступление правил в силу позволят обеспечить присоединение к магистральному газопроводу строящегося для реализации СПГ-проекта газопровода-отвода Волхов—Белокаменка в объеме транспортной мощности, необходимой для строительства СПГ-завода»,— заключили в компании.

Собеседники “Ъ” на рынке считают, что опасения независимых производителей частично обоснованны. «По сути, методика предлагает иной способ повышения тарифов взамен прямой индексации. При транспортировке газа в рамках одного региона новый подход не имеет кардинальных отличий от предыдущего. При этом в методике вводится понятие "макрозона", а суммарный тариф (ставка за вход, плюс ставка за пересечение макрозон, плюс ставка за выход) привязывается к региональным нетбэкам, которые, в свою очередь, формульно включают регулируемые оптовые цены на газ для промышленных потребителей в регионе»,— поясняет один из них.

Однако причины для изменения методики все же имеются. Все-таки транспортные тарифы не пересматривались с 2015 года, что привело к тому, что «Газпром» за этот период потерял около 800 млрд руб. тарифной выручки по сравнению с ситуацией, если бы тарифы индексировались по инфляции. Собеседники “Ъ” опасаются, что снижение транспортных тарифов, как того хотят «Роснефть» и НОВАТЭК, приведет к еще большему падению доходов «Газпрома» и невозможности полноценного выполнения инвестиционной программы. Они также полагают, что в этой дискуссии необходимо учитывать и ряд других факторов, в том числе то, что «Газпром» осуществляет сезонное балансирование поставок на рынок РФ, несет функции гарантирующего поставщика, ведет дорогостоящую социальную газификацию и берет на себя основной объем убыточных поставок населению.

Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов отмечает, что в новой методике отсутствует долгосрочное регулирование тарифов, что позволило бы и «Газпрому», и независимым производителям газа, и потребителям планировать свою деятельность. Также отсутствуют стимулы для повышения эффективности транспортного бизнеса «Газпрома», считает он: «Образование тарифа по принципу "затраты плюс" остается базовой идеей, а значит, тарифы будут расти, и, вероятно, выше инфляции».

Татьяна Дятел, Дмитрий Козлов