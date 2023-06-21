НОВАТЭК будет сжижать свое

НОВАТЭК готов реализовать проект строительства «Мурманского СПГ» на ресурсной базе месторождений юга полуострова Гыдан. По оценкам “Ъ”, речь идет о Геофизическом месторождении, по которому компания еще в 2017 году допускала возможность направления газа в Единую систему газоснабжения (ЕСГ). Таким образом, НОВАТЭК не намерен покупать для проекта газ «Газпрома». Но компании еще нужно получить от монополии разрешение на подключение своих проектов к ЕСГ, а также добиться изменения закона об экспорте газа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Перспективный проект НОВАТЭКа «Мурманский СПГ» будет снабжаться газом с собственной сырьевой базы на юге полуострова Гыдан, сообщил журналистам глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон. Таким образом, компания не собирается покупать газ «Газпрома».

НОВАТЭК прорабатывает возможность строительства нового крупнотоннажного СПГ-проекта в Мурманской области, состоящего из трех линий сжижения мощностью 6,8 млн тонн каждая. Первые две линии Мурманского СПГ могут быть запущены в конце 2027 года, третья — в конце 2029 года.

Господин Михельсон допустил также, что проект может частично снабжаться с уже функционирующих месторождений компании. «Мы сегодня добываем 80 млрд кубометров газа. На одну линию "Мурманского СПГ" надо 11 млрд. Мы по существующей сырьевой базе можем поддерживать полку до 2040 года без учета гыданских месторождений. Поэтому мы можем поднять добычу на необходимые для "Мурманского СПГ" объемы. Через 5–7 лет подключим новые месторождения, при этом полка по поставкам на внутренний рынок России останется прежней»,— сказал он (цитата по ТАСС).

Крупнейшим месторождением на юге Гыдана является Геофизическое (доказанные запасы по SEC — 1,287 млрд б.н.э.). В стратегии компании от 2017 года указано, что газ с месторождения может быть направлен как в Единую систему газоснабжения, так и на производство СПГ на месте. Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов напоминает, что Геофизическое месторождение ранее было отнесено к проекту «Арктик СПГ-1». По его мнению, для обеспечения «Мурманского СПГ» газом НОВАТЭКу придется собирать «пул» месторождений, к нему могут быть отнесены участки на полуострове Ямал и южном побережье Обской губы.

Тот факт, что НОВАТЭК собирается сжижать свой газ, сокращает число вопросов, по которым компании необходимо договориться с «Газпромом» для реализации «Мурманского СПГ». Однако НОВАТЭКу нужно получить от «Газпрома» разрешение на подключение к ЕСГ месторождений на Гыдане, а также газопровода Волхов—Мурманск. Кроме того, статус последнего газопровода не вполне ясен, учитывая, что НОВАТЭК собирается строить его сам — между тем по закону владеть газопроводами, подключенными к ЕСГ, может только «Газпром».

Наконец, «Мурманский СПГ» не имеет права экспорта газа, хотя формально в лицензии на Геофизическое месторождение предусмотрено направление газа на сжижение. Леонид Михельсон заявил, что закон нужно изменить. «У нас сейчас все проекты (по производству СПГ.— “Ъ”) на одном юридическом лице: добыча, сжижение и продажа. А здесь будут добыча на одном, транспортировка — на втором, сжижение и экспорт — на третьем»,— добавил господин Михельсон.

Он пояснил, что основной причиной, почему НОВАТЭК решил делать СПГ-проект в Мурманске, а не строить завод на Гыдане, стало наличие в первом случае незамерзающего порта и свободных мощностей электроэнергии (Мурманская энергосистема профицитна и относится к полузамкнутым).

Незамерзающий порт позволит компании обойтись без СПГ-танкеров ледового класса, которые сейчас сложно заказать из-за санкций. «Сейчас по новым танкерам ледового класса есть вопрос. Мы оценили, сколько сможем перевезти СПГ-газовозами (ледового класса.— “Ъ”) Arc7 c проектов, расположенных в Обской губе. Пришли к выводу, что для поставки СПГ в АТР нужно направлять Arc7 на перевалочный комплекс на Камчатке, а следующий проект лучше делать в Мурманской области, где есть незамерзающий порт»,— сообщил глава НОВАТЭКа. По его словам, линии перевели на электроприводы, каждая требует 500 МВт — «громадной электростанции». Но в регионе, уточнил господин Михельсон, очень большой профицит электроэнергии, больше 1 ГВт, так что «все в выигрыше».

Татьяна Дятел