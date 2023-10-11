«Городу надо вернуть его символ»

Компания предпринимателя Дениса Агашина намерена до конца 2024 года представить проект реконструкции Генеральского дома в Ижевске, являющегося объектом культурного наследия. ООО «Дом номер один» получило право аренды здания по итогам конкурса. Сам господин Агашин заявил, что хочет сделать этот объект визитной карточкой Ижевска и сохранить в нем музей города, но нацелен и на извлечение прибыли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Грачев, Коммерсантъ Фото: Сергей Грачев, Коммерсантъ

ООО «Дом номер один» предпринимателя, бывшего главы администрации Ижевска Дениса Агашина, стало единственным участником конкурса на аренду Генеральского дома, организованного на площадке Сбера. Организатором конкурса выступило принадлежащее администрации Ижевска АО «Парки Ижевска», на балансе которого находится этот объект культурного наследия регионального значения. Стоимость контракта составила 8,4 млн руб в год.

Генеральский дом был построен в 1857 году. Дом представляет собой типичную для уральских городов-заводов казенную усадьбу, возведенную в традициях дворянской ампирной архитектуры. В усадьбе проживали командиры Ижевского завода со своими семьями. Как правило, они имели чин генерала, отчего и возникло бытовое название «Генеральский дом». Также его называли Дом №1. При советской власти дом использовался для размещения учебных, клубных, хозяйственных организаций, до 2000 года в усадьбе находилась станция скорой помощи. В настоящее время в нем расположен Музей Ижевска, помещения бывшей конюшни занимает Центр современной драматургии и режиссуры. Инвестора для Генеральского дома пытались найти в течение нескольких лет. Здание нуждается в ремонте.

Свое решение по аренде здания телеграм-каналу «Ижевский горкомхоз» прокомментировал Денис Агашин. Он считает, что это здание «должно стать визитной карточкой Ижевска и находиться в состоянии, соответствующем символу города». По его словам, сейчас предстоит разработать концепцию и проект реконструкции здания, провести ремонт, восстановление исторического облика и адаптировать его к современному использованию.

«Мы начинаем заниматься проектом реконструкции, который планируем завершить до конца 2024 года. По условиям заключенного контракта наша компания может отказаться от реализации этого проекта в трех случаях, которые прописаны в конкурсной документации»,— отметил господин Агашин.

Во-первых, если к окончанию подготовки проектно-сметной документации его реализация будет экономически нецелесообразной. Во-вторых, если произойдет существенное изменение законодательства и увеличится налог. В-третьих, если администрация города и «Парки Ижевска» не выполнят свои обязательства по демонтажу всех построек, не имеющих исторической ценности (гаражи, боксы, склады и т.д.). При этом предприниматель оговорился, что даже если ситуация пойдет по негативному сценарию, он передаст городу проектно-сметную документацию реконструкции, чтобы ею мог воспользоваться следующий инвестор. «Но мы настроены реализовать этот интересный и важный, как для нас, так и для всего города проект!»,— подчеркнул господин Агашин.

Касательно арендаторов здания он отметил, что будет рассматривать варианты сотрудничества, при этом указал, что для его компании это в том числе и коммерческая история. Точно сохранится в Генеральском доме Музей Ижевска. Денис Агашин напомнил, что инициировал его создание в историческом здании будучи главой администрации города:

«К этому объекту я отношусь крайне трепетно, поэтому музей обязательно останется. Будем надеяться на лучшее и приступаем к разработке проектно-сметной документации по реконструкции Генеральского дома. Городу надо вернуть его символ».

Ранее компания Дениса Агашина приобрела и реконструировала другое историческое здание — бывший дом купца Оглоблина на Горького, 88, а позднее он стал собственником соседнего дом 86, которое тоже принадлежало купцу Оглоблину. Его обновление планируют завершить в конце 2024 года.

Заместитель председателя гордумы Ижевска Андрей Зюзин отмечает, что работать с объектами культурного наследия непросто. «Это очень хлопотное и дорогостоящее дело, так как проект должна создавать специализированная организация. Работы по восстановлению и реконструкции тоже может проводить только компания с соответствующей лицензией. Денис Владимирович не отличается легкомысленностью и понимает, что это за объект, так что надеемся, он вернет Генеральскому дому лучший вид»,— говорит депутат.

С точки зрения дальнейшего использования здания, то условия должны быть оговорены в договоре, скорее всего это гостиничная деятельность, общественное питание и т.п., предположил господин Зюзин, при этом он считает важным решение сохранить в нем Музей Ижевска.

Михаил Красильников

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