На купеческий дом нашли купца

Бывший глава администрации Ижевска Денис Агашин приобрел здание бывшего магазина купца Оглоблина на ул. Горького. Объект культурного наследия власти Удмуртии пытались продать с 2018 года. Пока он не знает, что именно разместится в здании после реставрации. Ранее господин Агашин стал собственником соседнего купеческого дома. Эксперты отмечают, что реставрация подобных объектов весьма затратна и окупаются они долго, однако бизнес получает взамен помещение с удобной локацией.

Бывший сити-менеджер Ижевска, предприниматель Денис Агашин выкупил на торгах, организованных министерством имущественных отношений Удмуртии, бывший магазина купца Оглоблина на ул. Горького, 86 в Ижевске. Двухэтажное здание, построенное во второй половине XIX века, является частью объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль купеческих зданий», включающего всего девять подобных строений. Магазин купца Оглоблина был приобретен за 6,34 млн руб. без учета НДС. Общая площадь здания составляет 496,6 кв. м. Соответствующий документ опубликован на сайте минимущества Удмуртии.

Здание пытались приватизировать с 2018 года, начальная цена продажи была заявлена в сумме 12 млн руб., но покупатель нашелся лишь сейчас.

В пресс-службе минимущества подчеркнули, что нового владельца обяжут провести работы, которые позволят при сохранении его историко-культурной ценности приспособить строение для современного использования. «Отмечу отдельно, что собственник не вправе производить никаких пристроек, переделок как снаружи, так и внутри, вести какие-либо земляные работы без специального разрешения. Нельзя также производить без разрешения никаких работ по ремонту, побелке, покраске стен, покрытых живописью, лепки, и предметов внутреннего оборудования, являющихся произведениями искусства»,— подчеркнула министр имущественных отношений Анна Боталова.

Контроль выполнения победителем условий конкурса остается за межведомственной комиссией, созданной минимуществом Удмуртии с участием агентства по государственной охране объектов культурного наследия республики, добавила госпожа Боталова.

Денис Агашин рассказал “Ъ-Удмуртия”, что пока не знает, что именно разместится в приобретенном им здании.

«Там сначала надо сделать очень сложный проект, сохранив всю историческую ценность. На это уйдет не меньше двух-трех лет. Мне нравится восстанавливать исторические вещи, давать им новую жизнь, делать там что-то интересное, например как на Горького, 88»,— отметил он.

Ранее господин Агашин стал собственником соседнего здания, которое также было торговым заведением купца Оглоблина. Это строение было продано минимущества на торгах в 2014 году за 45 млн руб. Его приобрело ООО «Инком-Капитал», принадлежащий ижевским предпринимателям Дмитрию Данилову и Владимиру Паршину, в 2016 году оно было выставлено на продажу за 54 млн руб. Неизвестно, по какой цене его приобрел Денис Агашин. Здание было отреставрировано, в нем разместились заведение общепита и коворкинг Names предпринимателя Аяза Шабутдинова.

Господин Агашин затруднился назвать сумму, которая потребуется на восстановление дома на Горького, 86, по его словам, затраты еще не считали. Он также отказался рассказать, сколько пришлось вложить в реставрацию дома 88: «Коммерческая тайна, прилично ушло», — отметил господин Агашин и добавил, что пока он не планирует новых приобретений недвижимости, «но если будут продаваться, я рассмотрю все предложения».

Заслуженный архитектор Удмуртии, член Союза реставраторов России Нина Степанюк, считает позитивным моментом то, что у здания появился собственник, с которым можно обсуждать идеи по сохранению и развитию исторического объекта. «Работать с таким зданием затратно, потому что нужно соблюдать все правила, проект реставрации должен проходить экспертизу. По крайней мере, теперь оно не бесхозяйное. Идей по его использованию было много. Вообще, если бы ул. Горького не была так загружена транспортом, ее можно было бы сделать пешеходной и комплексно развивать всю зону исторической застройки вместе с ул. Красной. Можно было бы разобрать сарайчики во дворах, чтобы был выход на Красную. Тут, конечно, надо решить вопрос с собственниками, привлечь для переговоров городские власти»,— считает эксперт.

Функциональное назначение квартала должно быть направлено на привлечение публики: это могут быть клубы, рестораны, кофейни, хороший антикварный магазин и центр ремесел, добавила она.

Генеральный директор PGR agency Анастасия Бастрыкина отмечает, что исторические здания привлекательны для бизнеса, так как часто расположены на центральных улицах городов.

«Если бизнес приобретает такие здания, это подразумевает полноценную реставрацию, на которую, возможно, у администрации просто нет средств. А бизнес получает удачную локацию для того, чтобы открыть магазин в исторических интерьерах или какой-то культурный объект»,— говорит эксперт.

По словам преподавателя кафедры теории и практики университета «Синергия» Марины Садовниковой, один из плюсов использования таких зданий в том, что они обладают особой атмосферой, которая зачастую бывает привлекательна для посетителей. «Из минусов можно выделить технико-технологические сложности при проведении ремонтных и реставрационных работ, а также различные риски, связанные именно с состоянием здания. Старые постройки часто преподносят неприятные сюрпризы вплоть до обрушений»,— отметила госпожа Садовникова.

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов считает, что инвестиции можно окупить за счет привлечения туристов – если по согласованию с администрацией часть доходов от туризма будут возвращаться собственнику здания. В этом помещении может быть впоследствии создан музей, выставочный зал, фабрика ремесел и т.д. По мнению управляющего партнера коммуникационного агентства B&C Agency Марка Шермана, приобретение исторических зданий с репутационной точки зрения является очень выигрышным, поскольку речь идет о сохранении культурного наследия и его использования в современных условиях. «Бизнес-составляющая и окупаемость могут быть не столь значимы, как социальная направленность таких инвестиций, которые важны для дальнейшего позиционирования в регионе. Возможно, со временем будет какая-то синергия с ранее приобретенным зданием по соседству. В любом случае, после ремонта стоимость исторических зданий обычно растет в цене»,— отмечает господин Шерман.

Михаил Красильников