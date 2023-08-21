Пивзавод Бодалева привлек инвесторов

Историческое здание бывшего пивзавода Бодалева на набережной Ижевского пруда продали на торгах за 51,7 млн руб. Победителем аукциона стала ижевская компания «Нерудстройторг», занимающаяся грузоперевозками. Объект культурного наследия регионального значения находится в федеральной собственности и давно не эксплуатируется. Эксперты отмечают, что повышение цены объекта на торгах говорит о большом интересе к этому зданию. После реставрации и восстановления оно может стать новой точкой притяжения на набережной при удачной концепции использования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Грачев, Коммерсантъ Фото: Сергей Грачев, Коммерсантъ

Подведены итоги аукциона по продаже находящегося в федеральной собственности бывшего здания пивзавода Бодалева, располагающегося на набережной Ижевского пруда. По данным сайта торгов, победителем признано ООО «Нерудстройторг», предложившее самую высокую цену за этот объект — 51,7 млн руб.

Пивоваренный завод на набережной Ижевска был построен сарапульским купцом Иваном Бодалевым в 1872 году. Первые сооружения завода были деревянными. Строительство каменного корпуса началось в 1882 году. В 1917—1924 годах в здании располагалась общественная мельница, а затем цеха городского пивоваренного завода. В 1970-е годы объект отдали под профессионально-техническое училище. В последние годы он не эксплуатировался. Здание является объектом культурного наследия регионального значения, поэтому победитель торгов будет обязан провести работы по сохранению объекта, а также выполнять требования по его содержанию и использованию в установленном законом порядке. В объявлении отмечается, что оно подойдет для административно-делового или коммерческого использования.

Всего на торги заявки подали шесть участников, одному было отказано. Начальная стоимость лота составляла 29,99 млн руб. ООО «Компания "Уралавтокран"» предложило за него 30,5 млн руб., ООО «Паритет» — 33,33 млн руб., ООО «Основа» — 41,5 млн руб., индивидуальный предприниматель Игорь Волков — 41,78 млн руб. Таким образом, победитель предложил на 10 млн руб. больше, чем ближайший конкурент.

По данным «Спарк-Интерфакс», у ООО «Паритет» и ООО «Основа» одни и те же собственники — предприниматели Дмитрий Данилов и Владимир Паршин, являющиеся владельцами крупной строительной компании «Острова».

ООО «Компания "Уралавтокран"» принадлежит Альберту Абдульменову. Собственниками ООО «Нерудстройторг» являются Артур Абдульменов и Дамир Хазеев. Основным видом деятельности указана перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами. Согласно сайту компании, она также занимается продажей и доставкой сыпучих материалов. Выручка ООО «Нерудстройторг» в 2022 году составила 739,4 млн руб., чистая прибыль — 3,35 млн руб. Компания зарегистрирована в Ижевске в 2015 году. Директором является Марат Хазеев.

Артур Абдульменов владеет также компанией «АС сервис», занимающейся деятельностью грузового автотранспорта. Дамиру Хазееву принадлежит кафе быстрого питания «Ваще огонь», ООО «Инвест» (аренда недвижимости), также он является председателем удмуртской региональной общественной организации «Татарский деловой клуб».

По указанному на странице Дамира Хазеева во «ВКонтакте» номеру телефона «Ъ-Удмуртия» сообщили, что сам господин Хазеев находится в отъезде, ни он, ни другие представители нового собственника здания пивзавода Бодалева пока не могут давать комментарии.

Здание бывшего пивзавода Бодалева вызвало интерес у бизнеса, повышение стоимости более чем на 20-30% от начальной для подобных объектов происходит довольно редко, говорит председатель постоянной комиссии гордумы Ижевска по местному самоуправлению Алексей Гарипов.

«Нередко бывает так, что на аукцион не заявляются участники и через какое-то время он продается по пониженной стоимости, что, конечно, не очень хорошо. В данном случае мы видим определенный ажиотаж, значит, здание им действительно интересно, и они понимают, что там будет и как отбить свои затраты»,— отмечает господин Гарипов.

По его мнению, на набережной Ижевского пруда нужна точка притяжения. «В настоящее время там практически нет объектов культурной, субкультурной, познавательной, развлекательной и иной темы, куда бы могли приезжать со всего города. Скучна и уныла набережная наша»,— считает он. Бывший пивзавод Бодалева при правильной концепции мог бы стать такой точкой притяжения и добавить жизни набережной, считает председатель комиссии гордумы.

В качестве удачного примера он привел соседство парка Кирова, зоопарка и открывшегося недавно динопарка. От такого расположения выигрывают все объекты, так как поток гостей здесь очень большой.

Заместитель председателя гордумы Ижевска Андрей Зюзин считает, что было бы хорошо, если бы здание выполняло функцию, для которого было построено.

«Можно было бы здесь запустить пивзавод с ресторанчиком, какое-то общественное пространство, из которого можно было бы любоваться прудом. Конечно, решать будут новые собственники. От здания веет производственной мощью, было бы хорошо эту тему использовать при будущей эксплуатации здания»,— говорит господин Зюзин.

Он отмечает, что в Ижевске уже были удачные примеры, когда историческое здание получило вторую жизнь после продажи частникам. Они, как правило, рачительно относятся к своему приобретению, поэтому можно ожидать, что это здание на набережной вновь оживет, добавил вице-спикер гордумы.

Михаил Красильников

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