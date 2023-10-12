Рынок окружной рекламы

В Госдуму внесен законопроект, который может наделить власти Москвы и Санкт-Петербурга правом самостоятельно рассматривать нарушения размещения наружной рекламы. Сейчас подобные споры проходят через арбитражные суды, которые не справляются с нагрузкой в силу большого количества дел. В ряде других регионов осенью также занялись вопросом наружной рекламы — в частности, ее внешним видом и правом властей составлять протоколы о незаконном размещении. Участники рынка опасаются, что усиление роли местных властей может привести к злоупотреблениям со стороны чиновников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с законопроектом, которым предлагается дополнить механизм регулирования размещения наружной рекламы в Москве и Санкт-Петербурге. Документ внесли в Госдуму 11 октября сенаторы Андрей Кутепов и Иван Евстифеев, а также депутат Госдумы Иван Абрамов. Проект, в частности, предлагает наделить органы местного самоуправления (управления городских округов) правом в досудебном порядке принимать решения о незаконности размещения рекламы на улицах и зданиях. Поправки вносятся в ст. 23.1 Кодекса об административных правонарушениях.

Сейчас подобные дела рассматриваются в арбитражных судах, что, судя по пояснительной записке, перегружает суды и требует существенного увеличения их штата. В Санкт-Петербурге в 2021 году выдано более 15 тыс. предписаний о демонтаже рекламных конструкций, установленных и эксплуатируемых без разрешения, из которых найдена лишь половина собственников, из них назначены административные наказания только по 70 делам, говорится в документе.

При этом органы местного самоуправления уже утверждают схемы размещения рекламных конструкций, выдают и аннулируют разрешения на их установку и эксплуатацию, осуществляют принудительный демонтаж в случае неисполнения предписаний суда и т. д., перечислено в пояснительной записке. Таким образом, органы местного самоуправления Москвы и Санкт-Петербурга непосредственно обнаруживают признаки правонарушений.

Представитель Андрея Кутепова уточнил “Ъ”, что законопроект не должен изменить нормативное регулирование для остальных субъектов РФ, так как проблема противодействия нарушениям в сфере установки рекламных конструкций «наиболее остро стоит в крупных мегаполисах».

Однако в других регионах аналогичные вопросы тоже поднимаются. Например, депутаты саратовской областной думы в начале сентября предложили забрать у муниципальных властей право определять облик размещаемых изображений (см. “Ъ” от 4 сентября). Костромская облдума в сентябре внесла в Госдуму законопроект о передаче права составления протоколов на размещение наружной рекламы без разрешительных документов от полиции местным властям. Последняя инициатива также затрагивает Москву.

Российский рынок наружной рекламы в первом полугодии вырос на 25–30%, до 22–23 млрд руб., на Москву и Московскую область приходится около 50% всех бюджетов наружной рекламы, на Санкт-Петербург — 11–12%, на остальные регионы — 38–39%. Лидером закупок является «Яндекс», а в топ-10 вошли «Вкусно — и точка», МУЗ-ТВ и Fonbet (см. “Ъ” от 4 августа).

Инициатива снижает вероятность эксплуатации рекламных конструкций без оформленных надлежащим образом документов, что делает рынок прозрачнее, считают в ГК Russ. Однако, подчеркивают в NMI Group, если полномочия полностью перейдут к местным властям, то необходимость расширения штата возникнет уже у них. В «Игронике», АДВ и Okkam не ответили “Ъ”.

Законодатели обосновывают свою инициативу стремлением снизить нагрузку на арбитражных судей, однако текущий механизм необходим бизнесу, так как на практике подобные дела далеко не всегда заканчиваются в пользу госорганов, отмечает основатель и гендиректор рекламного агентства Paradigma Илья Ноткин. Так, у бизнеса есть возможность защищать свои позиции, подчеркивает он: «Если данный законопроект будет принят, то в каждом спорном случае чиновник будет единолично принимать решения при отсутствии каких бы то ни было сдержек и противовесов». Господин Ноткин считает, что новый порядок может стать «средой для злоупотребления полномочиями местных властей».

Татьяна Исакова