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Коммерсантъ FM
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Президент Финляндии назвал причиной утечки на газопроводе внешнее воздействие

Президент Финляндии Саули Ниинистё сообщил, что причиной утечки на финско-эстонском газопроводе Balticconnector стало «внешнее воздействие». Он уточнил, что в расследовании обстоятельств произошедшего будут участвовать представители НАТО. По информации Bloomberg, инцидент стал следствием диверсии.

Саули Ниинистё

Саули Ниинистё

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Саули Ниинистё

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Ущерб, нанесенный подводной инфраструктуре, был воспринят серьезно. Вполне вероятно, что повреждение газопровода и телекоммуникационного кабеля является результатом внешнего воздействия»,— заявил господин Ниинисте (цитата по сайту канцеляции финского президента). По его словам, ситуация не должна повлиять на безопасность поставок газа в Финляндию.

Финское издание Yle со ссылкой на источник в сфере внешней политики и политики безопасности сообщает, что власти Финляндии подозревают Россию в воздействии на газопровод Balticconnector.

Разгерметизация произошла на участке трубы в территориальных водах Финляндии, говорит один из источников Bloomberg. Операторы трубопровода заметили «необычное» падение давления, после чего трубопровод был перекрыт. Bloomberg уточняет, что на фоне ЧП цены на газ в Европе с воскресенья выросли на 12%. Агентство полагает, что, несмотря на отсутствие официальных комментариев, следствие как основную версию рассматривает именно диверсию.

Balticconnector — морской газопровод между финским городом Инкоо и эстонским Палдиски, соединяющий газовые сети двух стран. Трубопровод предоставляет Финляндии доступ к латвийским хранилищам природного газа в Инчукалнсе.

Газопровод Balticconnector был перекрыт 8 октября. Причиной стало падение давления. Финские и эстонские власти сообщили, что произошла утечка. Поставки газа обеспечиваются через плавучий терминал СПГ Inkoo.

Александр Кислов

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