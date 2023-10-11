Сейсмологи Норвегии сообщили о возможном взрыве у газопровода Balticconnector

Сейсмическая группа NORSAR зарегистрировала возможный взрыв 8 октября в Балтийском море вблизи финско-эстонского газопровода Balticconnector. Взрыв мог произойти в 01:20 по местному времени (совпадает с мск).

Эксперты оценивают «сейсмологическое явление» примерно в 1 магнитуду. Как отмечает NORSAR, это намного ниже, чем в момент взрыва на «Северном потоке-1» и «Северном потоке-2» в сентябре 2022 года (тогда группа оценила ее в 2,2). Возможный взрыв зафиксирован в 20 км к северу от эстонского города Палдиски.

8 октября работа Balticconnector была приостановлена из-за утечки. Сегодня, 10 октября, президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что причиной утечки стало «внешнее воздействие». В расследование произошедшего будут участвовать представители НАТО. По данным Iltalehti, финские власти подозревают в воздействии на газопровод Россию.

Лусине Баласян