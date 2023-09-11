Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Акционеры МТС не намерены сокращать долю в МТС Банке

Основатель АФК «Система» (владеет МТС; MOEX: AFKS) Владимир Евтушенков заявил, что акционеры группы не намерены сокращать долю в МТС Банке. В апреле совет директоров МТС (MOEX: MTSS) планировал рассмотреть этот вопрос после того, как банк попал под санкции США и Великобритании.

«Нет, (МТС.— "Ъ") пока не будет (сокращать долю в банке.— "Ъ")»,— сказал господин Евтушенков в кулуарах Восточного экономического форума (цитата по ТАСС).

Кредитная организация попала под санкции США и Великобритании 24 февраля. Под блокировку попали все активы банка, находящиеся в юрисдикциях этих стран. В марте Центробанк ОАЭ объявил об аннулировании лицензии МТС-банка. В мае санкции против него ввела Австралия.

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...