Акционеры МТС не намерены сокращать долю в МТС Банке

Основатель АФК «Система» (владеет МТС; MOEX: AFKS) Владимир Евтушенков заявил, что акционеры группы не намерены сокращать долю в МТС Банке. В апреле совет директоров МТС (MOEX: MTSS) планировал рассмотреть этот вопрос после того, как банк попал под санкции США и Великобритании.

«Нет, (МТС.— "Ъ") пока не будет (сокращать долю в банке.— "Ъ")»,— сказал господин Евтушенков в кулуарах Восточного экономического форума (цитата по ТАСС).

Кредитная организация попала под санкции США и Великобритании 24 февраля. Под блокировку попали все активы банка, находящиеся в юрисдикциях этих стран. В марте Центробанк ОАЭ объявил об аннулировании лицензии МТС-банка. В мае санкции против него ввела Австралия.

Лаура Кеффер