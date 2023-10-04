За беспилотниками прилетели снаряды
По трем приграничным регионам России ударили десятки БПЛА
Три приграничных региона России этой ночью были атакованы тремя десятками украинских беспилотников (БПЛА). Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили все воздушные цели, но некоторым все же удалось привести к разрушениям. В Белгороде из-за осколков беспилотника в административном здании выбиты окна и посечен фасад, а в селе под облцентром повреждены дом и три автомобиля. В Брянской и Курской областях атаки БПЛА не привели к серьезным последствиям, но территории регионов попали под обстрелы, в том числе кассетными боеприпасами.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Минобороны России утром 4 октября сообщило о массовой атаке беспилотников на три региона России. По данным ведомства, ночью дежурные средства ПВО перехватили и сбили 31 украинский БПЛА самолетного типа над территорией Белгородской, Брянской и Курской областей. Сведений о пострадавших или разрушениях в сообщении министерства не было.
Большинство беспилотников были сбиты над Белгородской областью. Губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что их было 19, а в промежутке между 1 и 2 часами ночи система ПВО сработала над Белгородом, Белгородским и Корочанским районами. В областном центре повреждение получило некое административное здание, у которого посечен фасад и разбито окно. В городской гостинице была повреждена газовая труба, утечку оперативно ликвидировали. В селе Шишино, расположенном в 17 км от облцентра, пострадали три автомобиля и частный дом, в котором выбило окна.
Всего за минувшие сутки по территории Белгородской области со стороны Украины выпустили более 80 различных снарядов.
Самые серьезные разрушения зафиксированы в грайворонском селе Гора-Подол, где от огня пострадали пять домов, линии газо- и электроснабжения.
Брянский губернатор Александр Богомаз сегодня в районе шести утра сообщил о ликвидации в регионе одного БПЛА над Брянским районом. Разрушений и пострадавших не было. Однако позже интенсивным обстрелам кассетными боеприпасами подверглись четыре приграничных района области. По словам господина Богомаза, в Погарском районе в результате огня повреждения получили десять домов, а в Севском — придорожный сервисный комплекс и несколько грузовых автомобилей на стоянке.
В Климовском районе, в центре которого накануне пострадало более 50 домов, сегодня обнаружили новые повреждения в жилых домах, а также зафиксировали обрыв линии электропередачи. Оперативные службы разминировали территорию поселка и ликвидировали кассетные боеприпасы и их части. Пострадавших не было.
Курские власти о сбитых беспилотниках не сообщали. Накануне под интенсивные обстрелы попали Глушковский и Рыльский районы. По данным губернатора Романа Старовойта, вчера в поселке Теткино Глушковского района из-за трех прилетов повредилось одно домовладение, а в Козино Рыльского района, на которое пришлось 15 снарядов, повреждена вышка сотовой связи. По данным «Ъ», попадание было также и в электроподстанцию, из-за чего без света остались 75 домов. Сегодня днем под огнем оказалось село Плехово Суджанского района Курской области. Пострадавших не было, но повреждения получили несколько домов, а населенный пункт и два соседних с ним села остались обесточены.